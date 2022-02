Amici 21 confermata la puntata di domenica contro il post Sanremo

E alla fine il grande giallo sembra esser stato risolto. Si è registra una nuova puntata di Amici 21 che andrà poi in onda domenica. Non salta quindi l’appuntamento di questa settimana con lo speciale in studio. Maria de Filippi ci sarà, ci saranno anche gli alunni e il pubblico. Una classica puntata che sfida quindi, senza paura, Domenica In con il post Sanremo. Confermata anche la durata: Amici 21 andrà in onda regolarmente dalle 14 alle 16,30 mentre a seguire il pubblico di Canale 5 potrà seguire una nuova puntata di Verissimo.

Non si molla quindi, nonostante potrebbero arrivare dei risultati deludenti e fare media anche con le altre puntate di stagione, si resta comunque in onda per sfidare il colosso Domenica IN da Sanremo. C’è comunque parecchia curiosità visto che i fan del programma di Canale 5 vogliono anche capire che cosa è successo, se tutti gli allievi ci saranno, se ci sono stati casi di covid o meno. Dagli Elios al momento non è trapelato praticamente nulla per cui le anticipazioni e gli spoiler che arriveranno domani, sono davvero attesissimi.



