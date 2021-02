“Vi dico perché ha rotto con tutti” La rivelazione “bomba” su Meghan

Solo qualche settimana fa era trapelata in rete la notizia dell’arrivo di un nuovo libro dedicato a Meghan Markle. Non la solita biografia referenziale dai toni stucchevoli, ma un memoriale-scandalo che getta altre ombre sul passato dell’ex duchessa del Sussex. Ed è proprio Samantha Markle, sorellastra di Meghan, a scrivere il libro.

Dopo l’annuncio ufficiale, dal Daily Mail arriva la notizia che, giovedì 4 febbraio, il manoscritto è stato pubblicato e, per il momento, è disponibile solo per il mercato inglese e statunitense. In vista della pubblicazione sono trapelati alcuni dettagli scottanti.

Intitolato “The Diary of Princess Pushy’s Sister Pat One” (Il diario della principessa ambiziosa), Samantha si pone l’obbiettivo di rivelare particolari inediti su Meghan, particolari che fino ad ora sono rimasti ben nascosti nell’ombra. È risaputo che tra le due non scorre buon sangue, e proprio questi dissidi sono alla base del libro. Samantha ammette che ha impiegato ben cinque anni per scrivere il memoriale, raccogliendo informazioni da amici e lontani parenti, ma soprattutto, ha scavato nei suoi stessi ricordi per portare alla luce un ritratto quanto più veritiero possibile. Il libro si focalizza su due temi: sulla Markle quando era giovane e tutti i retroscena legati al royal wedding.

“Prima che Thomas divorziasse da Doria vivevamo tutti felice e contenti – fa sapere la sorellastra di Meghan ai media britannici in vista della pubblicazione del libro -. Io la adoravo. Avevamo anche un bel rapporto. Prima era una bambina dolce e dalla pelle color pesca. Poi qualcosa è andato storto – aggiunge -. Con gli anni i nostri rapporti si sono logorati e lei è diventata molto dura e poco gentile nei miei riguardi. Per questo l’avevo chiamata la principessa altezzosa”.

Come rivela Samantha, il libro si focalizza anche sui rapporti di Meghan con il padre. “Non la biasimo se fin da bambina era ambiziosa, ma non capisco il motivo di sposarsi in tutta fretta senza che suo padre fosse invitato”, continua. Si dice che Thomas a causa di un infarto non sia potuto volare a Londra per il wedding, ma Samantha crede che Meghan abbia colto la palla al balzo per “tagliare i ponti con tutti”. Il libro promette molte scintille e, sicuramente, anche la casa reale dovrà capire come difendersi da quest’altro tornado. I problemi però non sono di certo finiti qui. Questo memoriale dovrebbe essere il primo volume di una dilogia, lasciando intuire che ci sono ancora tanti scheletri nell’armadio di Meghan Markle. Per ora la ex duchessa non ha risposto alle accuse della sorella, ma una replica non tarderà sicuramente ad arrivare.

Carlo Lanna, ilgiornale.it