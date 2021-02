Rete 8, stasera torna “Interno 8”

L’arte teatrale e cinematografica di Paola Quattrini e il talento musicale di Nino Buonocore saranno il sale della puntata di “Interno 8”, in onda alle 21, su Rete8, rete8.it e sulla pagina Facebook di Rete8 (facebook.com/Rete8). Eclettica e di grande esperienza, nonché pluripremiata, Paola Quattrini è prima di tutto un’attrice contemporanea, aperta alle nuove sperimentazioni e tendenze, sempre vicina ai giovani. Attualmente è in attesa di ripartire con la tournée dello spettacolo “Se devi dire una bugia dilla grossa”, interrotta dalla pandemia, e di cui parleremo, annuncia la tv regionale. Da Nino Buonocore, invece, ci faremo raccontare il suo nuovo disco “In Jazz”, in cui il cantante – cui dobbiamo importanti pagine della musica leggera italiana – rivisita in versione live il suo repertorio appunto in chiave jazz. Ad anticiparlo è arrivato nelle radio il singolo “Meglio così”, che avremo modo di ascoltare nel corso della puntata. Come sempre a tenere le fila del programma sarà la giornalista e conduttrice Paola De Simone, affiancata dal collega Luca Pompei, impegnato sul suo puntuale editoriale, dall’attrice Tiziana Di Tonno, alle prese con la sua pungente e divertente satira, e dal sempre musico-felice Alessandro De Berardinis. Non mancherà, infine, il pizza-chef Luciano Passeri, atteso con i suoi consigli di cucina etica. I telespettatori e webspettatori che volessero intervenire in trasmissione, possono farlo inviando video, commenti e domande a interno8@rete8.it o

attraverso le pagine Facebook di “Interno 8” (facebook.com/

Interno8.Rete8) e Rete8 (facebook.com/Rete8), dove il programma è trasmesso in diretta.