Barbara D’Urso vicina a Lamberto Sposini, la visita all’amico: “Vi ama tutti”

Barbara D’Urso va a fare visita all’amico Lamberto Sposini, conduttore e giornalista colpito da un ictus cerebrale ad aprile del 2011. “Vi saluta e vi ama tutti”, scrive la conduttrice pubblicando su Instagram una foto scattata con l’amico che da anni è lontano dalla televisione ma è rimasto nel cuore dei suoi colleghi.

Barbara D’Urso va a fare visita a Lamberto Sposini e pubblica su Instagram la foto del loro incontro. Sposini è un giornalista e conduttore, lontano dalla televisione dal 2011. Il 29 aprile di quell’anno, mentre si preparava ad andare in onda con uno speciale de La Vita in diretta dedicato al matrimonio di William e Kate, Sposini fu colpito da un ictus seguito da una emorragia cerebrale che lo costrinse a un ricovero d’urgenza presso il Policlinico Gemelli di Roma. Sposini lasciò l’ospedale nel luglio del 2011 e fu trasferito in una clinica riabilitativa, in cui rimase fino al novembre dello stesso anno. Adesso vive a Milano insieme alla ex moglie Sabina Donadio. La D’Urso è sempre rimasta vicina all’amico Lamberto, cui cerca di far visita in ogni occasione possibile, spesso celebrando i loro incontri con una foto pubblicata sui social.

L’abbraccio di Barbara D’Urso a Lamberto Sposini: “Vi ama tutti”

Nella didascalia della foto condivisa con Sposini, Barbara scrive: “Vi saluta e vi ama tutti”. È un momento di tenerezza quello condiviso dalla conduttrice, legata a Sposini da un’amicizia che dura da anni e che non è mai cambiata. Un altro incontro, in quell’occasione celebrato da Lamberto sui social, fu quello che vide i due ritrovarsi nel 2018. Lamberto volle condividere sui social un bacio scambiato con la collega, un “Carmelita smack”, com’è solito chiamarli la conduttrice.

L’amicizia tra Barbara D’Urso e Lamberto Sposini

Sono numerosi i momenti che Barbara dedica all’amico Lamberto Sposini. Era con lui e la sua famiglia a febbraio del 2020, poco prima che l’Italia fosse investita dalla pandemia di Covid-19, per festeggiare il compleanno di Sposini. In quell’occasione, la conduttrice volle condividere una foto del giornalista insieme alla figlia e dedicargli parole tenerissime. Ad aprile del 2019, invece, fu Lamberto a raggiungere l’amica Barbara nei camerini disposti dietro le quinte di Pomeriggio5. “Noi ci amiamo, questa è la verità”, raccontò la D’Urso pubblicando il video dell’incontro con l’amico. Un rapporto, quello tra Barbara e Lamberto, che ha resistito alla prova del tempo e alla distanza.





