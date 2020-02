Pelù pulisce le spiagge a Sanremo: “Gesto rivoluzionario non da sfigati”

“Non abbiate paura di raccogliere, ciò che trovate in terra, perché non è un gesto da sfigati, ma rivoluzionario”. E’ un messaggio chiaro quello lanciato oggi dal cantautore toscano Piero Pelù, che a Bussana di Sanremo ha inaugurato il “Clean Beach Tour” di Legambiente, la campagna di pulizia delle spiagge, che ha visto al lavoro, per tutta la mattinata, decine di attivisti accerchiati da un nutrito gruppo di cameraman e fotografi.

Nel corso di un incontro con la stampa Pelù ha raccontato la storia del “Clean Beach Tour”. “Ero ancora un bambino, quando con i miei genitori andavamo a passeggiare sulle spiagge o lungo il fiume e ci portavamo i nostri guanti da giardinaggio e i sacchetti, cominciando a raccogliere la plastica”.

Col passare degli anni, tuttavia, la situazione è peggiorata a livello esponenziale: “Quand’ero con Gianna sul nostro green camper, abbiamo scoperto che uno delle spiagge in Italia che amo di più, a Feglino-Orbetello, era diventata una discarica di plastica e mi son detto: qui bisogna fare qualcosa”.

È stato allora, che Pelù ha contattato alcuni amici di Legambiente, lanciando la campagna “Claean Beach Tour”, che dopo la tappa”zero” di Feglino-Orbetello, è partita oggi da Sanremo con la numero “uno”. “La musica ci salva sempre da tutto, perché è la terapia migliore che esiste al mondo, insieme al fare all’ammooore”, ha poi affermato il “pirata”, rispondendo alla domanda: “Quanto la musica ci può salvare dalla plastica”. Ed ha aggiunto: “Pulisco le spiagge durante Sanremo, perché oltre che di musica, si può parlare anche di ambiente, una emergenza fondamentale”. Sulla campagna ambientalista di Greta ha dichiarato: “Greta è stata un amplificatore incredibile e insperato, ma non dimentichiamoci, che Legambiente, Wwf, Greenpeace e tantissime altre organizzazioni ambientaliste lavorano da decenni, anche nell’ombra. Il buono di Greta è stato di trascinare le nuove generazioni e di amplificare un problema che in questi anni è sensibilmente aumentato: quello l’impatto dell’uomo sull’ambiente”. A Sanremo, con la canzone “Gigante”, Pelù festeggia i suoi quarant’anni di carriera. Ma come è cambiata la musica in questo periodo? “E’ cambiato tutto, è tornato il vinile che quarant’anni fa era in crisi, perché cera il cd. C’è la musica liquida e ci sono tantissimi generi musicali in più rispetto a quarant’anni fa. Ci sono pure tanta sperimentazione ed elettronica e ci sono sempre frontiere che si aprono e nuove porte. Lo dico anche nella canzone: ‘crescerai aprendo porte’, questa è la chiave”. Un messaggio che il cantautore toscano non rivolge soltanto al proprio nipotino, ma anche: “A tutti i ragazzi delle carceri minorili italiane, perché loro sono quelli che devono rinascere da infanzie negate che sono l’anticamera dell’inferno per tutti”.

Fabrizio Tenerelli, ilgiornale.it