Emma Marrone elegantissima con il total look Fendi Resort 2020 alla premiere de ‘Gli anni più belli’

A Roma la cantante è splendida sul red carpet del film di Gabriele Muccino. Sfila sorridente ed entusiasta per la sua prova da attrice davanti ai fotografi.

Emma marrone è da applausi a Roma. All’Auditorium della Conciliazione la cantante 35enne si prende la scena sul red carpet della premiere de “Gli anni più belli”. Splendida con il total look Fendi Resort 2020, la salentina sceglie il nero e sta benissimo.

Sorride felice: è entusiasta della sua prima prova da attrice nel nuovo film di Gabriele Muccino, che la vede tra i protagonisti.

Flash impazziti per Emma Marrone che sfila con il suo meraviglioso outfit nero con cappotto in tinta. Tutti gli obiettivi la seguono e catturano la sua gioia. E’ una serata di quelle importanti, che continua anche oggi.

Emma stasera sarà a Sanremo 2020 con una parte del cast della pellicola. Salirà sul palco dell’Ariston insieme a Pierfrancesco Favino, Kim Rossi Stuart, Claudio Santamaria. Poi si esibirà pure da super ospite: canterà un brano tratto dal suo ultimo album “fortuna” farà anche un medley dei suoi più grandi successi.

Vive la premiere incantata, sembra una diva di Hollywood e lei si diverte. Guerriera nella vita, la Marrone ha sconfitto il cancro alle ovaie. Ora riprende il suo cammino e si gode il successo: chic e modaiola per l’evento, ma semplice come una ragazza della porta accanto quando non serve apparire. I suoi fan l’amano moltissimo anche per questo.

