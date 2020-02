Brad Pitt e Jennifer Aniston si amano ancora, lo dicono i loro amici

Secondo fonti molto vicine alle coppia, una delle – ex – più amate di Hollywood, gli attori si sarebbero di nuovo riavvicinati dopo la rottura di Pitt con Angelina Jolie. E i fan cominciano a sognare

“Probabilmente lei non ha mai smesso di amarlo, nonostante lui le abbia spezzato il cuore quando l’ha lasciata per Angelina Jolie. Ci è voluto molto tempo, ma è riuscita a perdonarlo per tutto, il perdono ha avuto un ruolo fondamentale nel permettere loro di andare avanti”: a riportare questa dichiarazione, arrivata da fonti molto vicine alla coppia – egli amici – è il Mirror, settimanale britannico.

Secondo il tabloid, che ha raccolto le indiscrezioni, tra Brad Pitt e Jennifer Aniston ci sarebbe stato un vero e proprio ritorno di fiamma ancor prima degli sguardi che hanno fatto sognare i fan ai Golden Globe – anche se lui ha smentito i pettegolezzi – e, poi, dell’incontro vero e proprio ai SAG Awards.

In verità Pitt e Aniston, che sono stati sposati per 5 anni prima che l’attore si unisse a Jolie, sono stati fotografati insieme altre volte, tra cui un incontro nella villa di Bel Air della Aniston durante le vacanze di Natale. A gettale alcol sul fuoco c’è un collaboratore della Plan B, casa di produzione cinematografica di Pitt, che ha detto: “Non fa altro che parlare di Jen. Hanno riacceso la loro storia d’amore e credo di non averli visti così felici da anni”

