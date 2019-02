“Y: The Last Man”, arriva la serie tv tratta dal fumetto omonimo: ci sarà Diane Lane

La serie televisiva Y: The Last Man è rimasta per lungo tempo nel limbo delle produzioni che stentano a partire, ma ora è ufficialmente avviata verso la realizzazione: si tratta dell’adattamento dell’omonimo fumetto e racconta la storia dell’ultimo uomo rimasto vivo sulla Terra dopo che una misteriosa epidemia ha sterminato tutti i portatori del cromosoma Y, esseri umani come animali.

Y: THE LAST MAN, LA SERIE TV SULL’ULTIMO UOMO RIMASTO AL MONDO

La serie TV è stata creata e sarà gestita da Michael Green e Aida Mashaka Croal: Green è famoso soprattutto per il lavoro svolto come sceneggiatore e produttore delle serie TV ‘Heroes’ e ‘American Gods’ e come sceneggiatore dei film ‘Logan – The Wolverine’ e ‘Blade Runner 2049’.

Dal canto suo, Aida Mashaka Croal porta in dote l’esperienza maturata come produttrice e sceneggiatrice delle serie TV ‘Jessica Jones’ e ‘Luke Cage’.

Y: THE LAST MAN, IN ARRIVO NEL 2020

Secondo i piani del network statunitense FX, che finanzia l’adattamento televisivo di ‘Y: The Last Man’, le riprese dovrebbero svolgersi nel corso del 2019, in modo da programmare la messa in onda durante il 2020.

Ancora non è chiaro quanti episodi comporranno la prima stagione, però conosciamo i nomi di alcuni membri del cast: il protagonista sarà interpretato da Barry Keoghan (‘Il sacrificio del cervo sacro’) e fra le donne figurano i nomi di Diane Lane, Imogen Poots, Lashana Lynch, Marin Ireland e Amber Tamblyn.

Y: THE LAST MAN, IL FUMETTO

Il fumetto che ha ispirato la serie TV è stato pubblicato negli Stati Uniti fra il 2002 e il 2007 ed è stato tradotto in Italia con il titolo ‘Y – L’ultimo uomo sulla Terra’. Gli autori sono Brian K. Vaughan e Pia Guerra, che hanno confezionato una narrazione ironica, spesso politicamente scorretta e volta a sovvertire i luoghi comuni legati all’idea di un uomo alle prese con un mondo di sole donne.

Y: THE LAST MAN, DUE PAROLE IN PIÙ SULLA TRAMA

Il protagonista si chiama Yorick Brown ed è un giovane laureato in lettere ed escapista dilettante con seri problemi di autostima. Rimasto l’ultimo uomo sulla Terra, viene inviato dalla presidente degli Stati Uniti presso una genetista esperta in clonazione, nella speranza di trovare una soluzione alla scomparsa di tutti gli esemplari di sesso maschile (a parte Yorick e la sua scimmia cappuccina, che tenta un po’ maldestramente di addestrare).

Ad accompagnarlo nel viaggio verso la genetista, la cui posizione è incerta, c’è una agente dei servizi segreti, incaricata di fargli da guardia del corpo. Nel frattempo, il nostro protagonista cerca di scoprire che ne è stato della sua fidanzata: al momento della catastrofe che ha ucciso i portatori del cromosoma Y, lei si trovava da qualche parte in Australia.

