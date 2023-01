Sophie Codegoni: “Preferisco non sapere quanti chili ho preso in gravidanza”

Racconta ai follower di non voler prestare attenzione alla bilancia e di mangiare liberamente tutto quello che desidera

Sophie Codegoni è incinta della sua prima figlia e vive i cambiamenti del suo corpo con grande naturalezza. Non si fa problemi per i chili in più presi in questi mesi e ai follower che le chiedono di quanto sia aumentato il suo peso replica: “Non voglio saperlo, non mi va di farmi condizionare”, smorzando di fatto sul nascere qualunque possibilità di polemiche riguardo alla sua forma fisica. A maggio nascerà Celine, la figlia che aspetta da Alessandro Basciano, e vuole godersi i mesi dell’attesa nel più grande relax possibile senza stress inutile.

La domanda sui chili presi in gravidanza è tra le più frequenti che vengono rivolte a Sophie Codegoni. “Non lo so”, replica lei spiegando: “La mia ginecologa mi pesa ma io, sbagliando probabilmente, le ho chiesto di non saperlo perché non voglio farmi condizionare, non sono mai stata una grande amica delle bilance” confessa l’influencer. “Non mi va di sapere quanto peso, mi guardo allo specchio, mi devo sentire bene con me stessa. Me la sto vivendo tranquillamente”, racconta l’influencer.

Ascoltare il proprio corpo – Per quanto riguarda l’alimentazione, Sophie Codegoni segue l’istinto senza porsi limiti che non siano quelli che le detta il buon senso. “Non mi voglio fissare e dire ‘ah no quello non lo mangio’. Se mi va qualche schifezza non mi faccio problemi. Però credo anche che l’equilibrio sia fondamentale un po’ in tutto: non fa bene mangiare tutto il giorno pizza e Nutella come non va bene mangiare soltanto finocchi e pollo per la paura di prendere qualche chilo in più. In questo momento ho una necessità diversa e cerco di ascoltare il mio corpo”. L’influencer ribadisce la sua volontà di non fissarsi con il peso, ma ammette: “Adesso riesco a farlo, all’inizio ho fatto un po’ di fatica”.

Mamma a maggio – La gravidanza di Sophie Codegoni procede nel migliore dei modi, e l’influencer confida ai follower: “Tra una settimana entro nel sesto mese”. Non vede l’ora di abbracciare la sua piccolina: “Il tempo sta volando… mancano tre mesi e mezzo all’arrivo della piccola Celine, non vedo l’ora!”.

La storia con Alessandro Basciano – A fine novembre Sophie Codegoni e Alessandro Basciano hanno annunciato di aspettare un bebè con un video social in cui hanno mostrato gli emozionanti momenti delle ecografie. Qualche settimana dopo, a “Verissimo”, hanno svelato che si tratterà di una bambina. L’influencer aveva già dichiarato in tempi non sospetti di desiderare una figlia e di volerla chiamare Celine, quindi la scelta del nome non è stata complicata. Per Sophie e Alessandro, che si sono conosciuti poco più di un anno fa nella casa del “Grande Fratello Vip”, è un periodo di grandi cambiamenti. Non solo l’arrivo della bimba tra pochi mesi, ma in programma ci sono anche le nozze.