Sherlock, si scriverà una nuova stagione solo se torneranno Cumberbatch e Freeman

Lo showrunner della serie Sherlock, Steven Moffat, parla della sua volontà di scrivere una nuova stagione della serie TV di BBC basata sui personaggi dei romanzi di Arthur Conan Doyle. Ma aggiunge che lo farà solo se gli attori protagonisti, Benedict Cumberbatch e Martin Freeman, saranno disponibili a tornare sul set. “Martin, Benedict… Per favore, tornate da noi?”, implora con ironia in un’intervista a Deadline

Una nuova stagione della serie televisiva Sherlock si farà? Lo showrunner ribadisce che non dipende da lui. O meglio: non dipende solo da lui, ecco.

Lui ci starebbe anche, ma la conditio sine qua non è la disponibilità degli attori protagonisti, Benedict Cumberbatch e Martin Freeman.

Steven Moffat, che è il co-creatore e showrunner della popolare serie tv di BBC, ripete per l’ennesima volta che non è lui che non vuole offrire ai tantissimi fan di questo show un nuovo capitolo delle avventure di Sherlock Holmes e del suo fidato dottor Watson.

Moffat ha parlato fuori dai denti della sua volontà di scrivere una nuova stagione della serie basata sui personaggi dei romanzi di Arthur Conan Doyle, ma a una condizione: solo se l’attore protagonista Benedict Cumberbatch sarà disponibile a tornare sul set assieme al co-protagonista Martin Freeman, rispettivamente Holmes e Watson.

LA SERIE

Lo show del 2010 è stato ideato per la BBC da Steven Moffat e Marc Gatiss, ispirato agli iconici personaggi dei romanzi di Arthur Conan Doyle.

Benedict Cumberbatch interpreta Sherlock Holmes e Martin Freeman invece è il suo compare, Watson.

Sherlock è già composta da ben quattro stagioni, benché ciascuna sia caratterizzata soltanto da tre episodi (più gli speciali).

“Al momento sono impegnati con cose più grandi”, afferma Moffat in riferimento alla latitanza dei due attori.

“Ma Martin, Benedict… Per favore, tornate da noi?”, aggiunge tra il serio e il faceto, durante un’intervista rilasciata al magazine statunitense Deadline.

Prosegue dicendo che lui tornerebbe già “domani” a scrivere i nuovi episodi, se fosse certo del ritorno di Cumberbatch e Freeman.

I NUOVI PROGETTI DI CUMBERBATCH E FREEMAN

La frase “al momento sono impegnati con cose più grandi” si riferisce al fatto che Cumberbatch e Freeman ormai da anni fanno parte del MCU, uno nei panni di Doctor Strange e l’altro in quelli di Everett Ross.

Eppure la speranza che per loro ci sia ancora spazio per qualche apparizione in quel di Baker Street anima il cuore dei fan della serie inglese. La serie televisiva dedicata alla famosa coppia di investigatori Sherlock Holmes e dottor John Watson è stata in grado di generare un’enorme e appassionatissima fanbase, al punto che il co-creatore e showrunner dello show viene letteralmente assillato dalle richieste dei fan di continuare la serie.