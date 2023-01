“Grande Fratello Vip”: baci, coccole e accuse per i Donnalisi sotto le coperte

Nuovo confronto tra Antonella ed Edoardo che dice: “Non mi riesco a staccare da te”

Nella casa del “Grande Fratello Vip” per i Donnalisi la situazione sembra essere piuttosto complicata: sebbene tra i due le incomprensioni siano ormai all’ordine del giorno, non manca di certo la voglia di trascorrere un po’ di tempo insieme.

Dopo il confronto avuto all’interno della stanza, i due decidono di recarsi in giardino e – nella quiete della Casa – ripercorrono insieme ciò che c’è stato tra di loro nel corso di questi mesi, stringendosi in un abbraccio.

“Tu mi hai detto che io ti piacevo così come sono” esclama Antonella la quale ripropone le parole dette in passato da Edoardo proprio per cercare di capire quali motivi lo abbiano spinto ad allontanarsi drasticamente da lei.

“Ma come si fa a stare appresso a te?”, chiede a questo punto il VIP, sottolineando le numerose difficoltà incontrate durante la loro frequentazione. “Allora sono destinata a stare da sola” risponde l’ex schermitrice che per giustificare le sue azioni aggiunge “Io faccio quello che mi sento di fare, sempre”.

Nonostante le numerose problematiche, però, la voglia di stare insieme è tanta ed Edoardo afferma: “Non mi riesco a staccare da te adesso. Non riesco a fare finta di niente” ma spiega che, a prescindere da questo, sa per certo che la situazione non potrebbe mai cambiare a causa delle loro divergenze caratteriali. “Tu ora vuoi stare solo con una persona che accetti tutto di te e non è una cosa sana”.

“Tu mi piacevi in tutto” esclama l’ex schermitrice ma, dispiaciuta, attribuisce ancora una volta la colpa a tutti i coinquilini che ha contribuito alla rottura della coppia. “Tu non vedrai mai una mancanza di rispetto da parte mia con i miei amici” dice e conclude “Siamo proprio su due binari opposti”.

Dopo aver esposto le loro perplessità, i Donnalisi decidono di prendersi una piccola tregua e – nascosti sotto il plaid – si scambiano dei teneri baci. Nonostante il momento d’affetto, però, Antonella non può fare a meno di esprimere un suo pensiero: “Non so come sia possibile che ci piacciamo così tanto ma non riusciamo a stare insieme. Adesso ci stiamo facendo del male”.

Non bastano i baci e gli abbracci a portare definitivamente il sereno tra i due VIP.

L’ex schermitrice continua a ribadire che, dopo quanto accaduto, non può fare a meno di ritenersi libera e, stanca dei continui tira e molla, dice: “O ci allontaniamo o stiamo insieme”.

Per i Donnalisi, dunque, è giunto il momento di mettere nero su bianco i pro e i contro della loro storia.

Se da un lato Edoardo le dice che basterebbe davvero poco per risolvere le loro incomprensioni, dall’altra Antonella continua a colpevolizzarlo e lo accusa di essersi lasciato condizionare dai suoi compagni: “Il problema di fondo è che alcune persone provano astio nei miei confronti. A me non piace che tu non sappia da che parte stare”.

“Stiamo in due parti diverse” conclude il vip.

Poche ore prima, dopo una partita scacchi “riconciliante” Antonella ha cercato di spiegare ad Edoardo, che per avere un rapporto lui deve capire i motivi per i quali si sono lasciati.



La schermitrice afferma di non poter aver nessun tipo di rapporto con il radio speaker, perché manca la fiducia. L’atteggiamento goliardico di Edoardo, le sue parole forti, le interazioni con Oriana… sono tante piccole cose che diventano enormi per la vip, nel momento in cui si sommano e si tarsformano in mancanza di rispetto.

“Devi capire come sono andate le cose, non è come credi tu”, si difende Edoardo, il quale a lungo cerca di spiegare alla schermitrice che sta travisando quanto accaduto. La sua intenzione non era di divertirsi con altre donne o di recarle un dolore. Era arrabbiato, afferma il VIP, ma non ha flirtato con Oriana, né giocato a infantili provocazioni per infastidirla.

Antonella non riesce a soprassedere, ma Edoardo le chiede: “Se non ti interessa perché me ne continui a parlare?”

“Tu devi capire il motivo per cui ci siamo lasciati, devi immedesimarti in me” afferma la schermitrice, soltanto in questo modo ci potrebbe essere un rimedio, una speranza. Capire quanto hanno visto i suoi occhi e cosa abbiano potuto significare per lei quelle immagini è un modo per provare ad avere un rapporto. Di amicizia o di convivenza o di altra natura non è chiaro, afferma la VIP, ma al momento resta risentita.