Ferrara, sarà un’Epifania all’insegna del gospel

Epifania in musica a Ferrara con il concerto del Sunshine Gospel Choir, protagonista della scena gospel in Italia con i suoi 30 coristi, già finalista di Italia’s Got Talent e già vincitore del Gospel Jubilee Award. Il gruppo è stato inoltre a fianco di Andrea Bocelli al Celebrity Fight Night del 2016 e vanta diverse presente televisive sulle reti Mediaset e nella maratona per Telethon sulla Rai.

L’appuntamento è venerdì 6 gennaio alle 16,30 al parco Marco Coletta, presso i giardini del Grattacielo.“Chiudiamo le festività con un grande evento in musica, sarà il culmine del calendario di appuntamenti di questo periodo al parco Coletta”, dice il vicesindaco Nicola Lodi. “Sono felice che la data, inizialmente rinviata, abbia incrociato la festività dell’Epifania, un modo per dare ad un vasto pubblico la possibilità di esserci e di apprezzare la magìa e le atmosfere che questo gruppo è capace di creare”.

La cornice del Gad sta ospitando dal 26 novembre 2022 (e fino al 15 gennaio 2023) il Winter Park con giostre, attrazioni per tutte le età, spettacoli, una pista da pattinaggio, appuntamenti sportivi. E, novità di quest’anno: la grande ruota panoramica di 34 metri. Ancora una volta questo luogo, di cui vogliamo cogliere tutte le potenzialità, è al centro della nostra programmazione continua di appuntamenti per pubblico e famiglie ed è stato – anche nelle vacanze natalizie – pienamente protagonista delle iniziative in città”. Fondato e diretto da Alex Negro, sulla scena dal 1998, il Sunshine Gospel Choir è uno dei migliori cori di musica Gospel in Italia. Ha all’attivo numerosi album e dvd, centinaia di concerti in Italia e all’estero, esibizioni in chiese, teatri, piazze, parchi, programmi televisivi (proprio come Italia’s Got Talent), ovunque con ampio successo di pubblico e di critica.



“Il Gospel Live Show è un’autentica pioggia di forti emozioni e grande divertimento. Con questi grandi interpreti del genere la radicata tradizione americana dei cori gospel approda a Ferrara in apertura del 2023, tappa del grande tour natalizio e post natalizio del coro, che conta decine di elementi, e lo fa in modo esplosivo e coinvolgente, nel più puro spirito di questo gruppo”, dice Nicola Borsetti, dello Studio Borsetti, l’organizzatore.