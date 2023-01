Blake Lively incinta, l’ironico post con il pancione su Instagram

Blake Lively ha condiviso un divertente post in compagnia di Don Saladino, il suo personal trainer

Blake Lively e Ryan Reynolds sono tra le coppie più divertenti di Hollywood tra foto scherzose e filmati ironici condivisi sui social. L’attrice, in dolce attesa per la quarta volta, ha pubblicato un post divenuto immediatamente virale.

BLAKE LIVELY: “QUALCOSA NON STA FUNZIONANDO”

Blake Lively, una delle artiste più seguite e amate di Hollywood, è ora in attesa del quarto figlio. Nelle scorse ore l’attrice ha attirato grande attenzione per il simpatico post in cui ha mostrato i cambiamenti fisici degli ultimi mesi.

Don Saladino, personal trainer dell’attrice, sta curando il programma di allenamento seguito da Blake Lively che ha voluto testimoniare i risultati raggiunti. La protagonista di Gossip Girl ha ironicamente comparato una foto di alcuni mesi fa con una più recente in cui a fare la differenza è il pancione.

L’attrice ha ironicamente scritto: “Ormai sono mesi che seguo il programma di allenamento di Don Saladino. Qualcosa non sta funzionando”.

Il post ha immediatamente divertito il pubblico ricevendo numerosi commenti e oltre 3.900.000 like.

La grande esplosione mediatica dell’attrice è arrivata con la serie Gossip Girl che l’ha resa una delle star più influenti di Hollywood.

Negli anni successivi l’attrice ha preso parte a produzioni di grande successo, come ad esempio Adaline – L’eterna giovinezza e Un piccolo favore.