Belen: “Non sono stata io a lasciare Stefano De Martino”

La Rodriguez a cuore aperto racconta il suo amore per il conduttore tv

Con Stefano De Martino è finita per ben due volte, ma Belen Rodriguez rivela: “Non sono stata io a lasciarlo”. La showgirl si confessa a cuore aperto al settimanale “F” spiegando perché l’amore per il conduttore tv napoletano è senza fine: “Mi piacerebbe tantissimo rimanere con Stefano per sempre, sarebbe un super lieto fine… ma io sono super esigente”. Ora si ritrova ad avere “una vita meno peggio di tante altre”, e rivela: “Eppure ne ho fatte di tutti i colori. Per quanto ho vissuto dovrei avere 65 anni”.

E’ stato lui a mollarla

“Ho sofferto tantissimo per Stefano De Martino” rivela Belen che ammette di essere stata lasciata dall’ex ballerino. “Sembro forte perché in questo mondo devi farti una corazza altrimenti ti mangiano, ma nel mio privato sono molto cucciola, molto generosa. Mi chiedi una cosa e te ne do mille. Però pretendo altrettanto” aggiunge la Rodriguez.

I tira e molla con De Martino

Belen Rodriguez e Stefano De Martino si sono sposati nel 2013. “Quando ci siamo messi insieme la prima volta lui aveva 22 anni e io 26 – racconta a “F” la showgirl – eravamo due pischelli, per giunta famosi. Stavamo entrando in un meccanismo di cui non avevamo idea. Non eravamo due nella coppia, eravamo migliaia: i paparazzi sotto casa ogni giorno, la morbosità della gente che voleva sapere, vivevamo in un tunnel di predatori. Esserci lasciati credo sia stata la cosa più naturale che potesse succedere”. Si sono separati la prima volta nel 2015, due anni prima era nato Santiago. Nel 2019 ci hanno riprovato, ma senza successo. “Quando ho deciso di chiudere con lui e fare un passo definitivo con un altro – un figlio – escludevo che potessimo tornare insieme” confida Belen. E invece nel 2022 la Rodriguez e De Martino tornano insieme più innamorati che mai.

Nel 2022 il ritorno con Stefano

“Se cerchi di scappare da qualcuno che ami, non ce la fai: te lo ritrovi sempre davanti… – racconta Belen parlando di Stefano De Martino – La scelta è dettata dal fatto che io amo questa persona, l’ho sempre amata e non ho mai smesso. Avere questa bellissima famiglia – Stefano adora la piccolina – è qualcosa che non mi sarei mai aspettata”. Nell’estate del 2021 Belen è diventata mamma per la seconda volta: Luna Marì è nata dal breve flirt con l’hairstylist Antonino Spinalbese (si sono lasciati pochi mesi dopo la nascita della bimba). Nel 2022 Belen Rodriguez e Stefano De Martino sono tornati insieme. “Si spera sempre che vada meglio” si augura ora la showgirl.