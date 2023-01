Angeli Metropolitani & Giada Caliendo, concerto dell’Epifania a Napoli

Il famoso gruppo gospel/r’n’b Angeli Metropolitani si esibirà al Vomero, in una doppia performance, il 6 gennaio 2023. La prima esibizione è prevista a via Luca Giordano, in adiacenza alla scuola statale Luigi Vanvitelli, per le ore 12:00; la seconda a Piazza Fuga, per le ore 19:00.

Special Guest è la cantante Giada Caliendo, interprete indimenticabile del tormentone sanremese Turuturu, originaria proprio del quartiere Vomero.

Il gruppo degli Angeli Metropolitani nasce nel lontano 1999, per volontà di Gianfranco Caliendo: figura leader, voce solista, chitarrista e autore de Il Giardino dei Semplici dal 1974 al 2012. Le varie formazioni degli Angeli hanno sempre annoverato allievi del corso di canto moderno dell’Accademia Caliendo, la scuola creata da Gianfranco nel 1998, in seguito rifondata e ampliata a Pianura nel 2006.

L’attuale line-up degli Angeli è composta da una serie di talenti vocali campani di grande impatto: Daniele Borriello; Roberta Coppola; Francesco Coviello; Mario Garofalo; Federica Pepicelli; Daniela Vito; Giusy Vivenzio. Il gruppo ha finora pubblicato due albums, Christmas (2005) e Christmas & Emotions (2010), e vanta partecipazioni a trasmissioni televisive di spicco quali Cristianità di Rai International.

Nel loro vasto repertorio, ricordiamo alcuni titoli: Happy Xmas, Amazing Grace, Silent Night, Oh Happy Day, Heal the World, White Christmas, I believe I can fly.

Giada Caliendo è stata una dei protagonisti del Festival di Sanremo 2001, dove presentò la celebre Turuturu, giungendo al terzo posto. Il brano divenne un successo internazionale, vendendo 1.200.000 copie nel mondo. Giada ha poi pubblicato con la Warner Bros e, successivamente, lanciato un disco raffinato dal titolo Pasion, i cui singoli hanno ottenuto un’incredibile risonanza in radio e su YouTube. Con la sua voce prodigiosa ha sostenuto, nel tempo, un’attività concertistica sempre ricercata e mai scontata.

Gli Angeli e Giada presenteranno un repertorio natalizio di brani che spaziano dal gospel al genere r’n’b, e in cui la musica spirituale si mescola a quella pop più intensa e toccante.