Amore + Iva: Telegatto per Checco Zalone

Tra un bis e l’altro del fantastico spettacolo intitolato “Amore + Iva”, il direttore di Sorrisi Aldo Vitali ha consegnato il Telegatto a Checco Zalone.

Checco, il cui vero nome è Luca Medici, ha abbracciato affettuosamente il direttore, salvo poi dirgli, col suo solito stile… franco: «Non farti rivedere mai più». La consegna è avvenuta al Teatro degli Arcimboldi di Milano, dove Checco-Luca è in scena fino al 20 gennaio (con una serie impressionante di “tutto esaurito”).

“Amore + Iva”, prodotto da Niccolò Presta e il cui organizzatore generale è Lucio Presta, è uno show teatrale bellissimo, dove Checco affronta, come suggerisce il titolo, il tema dell’amore in tutte le sue declinazioni. Naturalmente si ride moltissimo, ma Checco non rinuncia a confrontarsi con argomenti delicati come quello dell’accoglienza e della solidarietà. Non staremo qui a raccontarvi le centinaia di battute che costellano lo spettacolo (se siete tra i fortunati ad avere trovato un biglietto non vogliamo rovinarvi la sorpresa), ma sappiate che nelle varie scene Checco appare nelle vesti di Riccardo Muti, Adriano Celentano, Andrea Bocelli, Vladimir Putin e altri. Il finale è dedicato ai cavalli di battaglia di Checco, con le sue canzoni più famose e le sue esilaranti imitazioni.

Un pubblico entusiasta ha accompagnato lo show con applausi continui e risate, tributando all’attore un autentico trionfo. “Amore + Iva” dopo Milano girerà tutta l’Italia fino al termine dell’estate e anche oltre. Uno spettacolo davvero imperdibile con un mattatore straordinario per comicità e sensibilità ai temi che affrontiamo quotidianamente. Il Telegatto non è solo meritato, ma anche doveroso.

Al termine dello spettacolo il direttore di Sorrisi Aldo Vitali ha consegnato il Telegatto a Lucio Presta e a suo figlio Niccolò, rispettivamente l’organizzatore generale e il produttore dello spettacolo di Checco Zalone, “Amore + Iva”.