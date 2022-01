Paolo Bonolis e la figlia Silvia che «vedono la vita allo stesso modo»

Vederlo in pubblico con i suoi ragazzi è cosa rara, ma le poche immagini che Paolo Bonolis decide di regalare ai fan sono sempre piene di significato. L’ultima foto ricordo l’ha condivisa su Instagram la moglie Sonia Bruganelli, che ha colto un momento con protagonisti il conduttore e la figlia Silvia. «Mi piace quando loro sono insieme, lo stesso modo di vedere la vita», ha scritto accompagnando lo scatto, realizzato a Dubai, dove la famiglia si trova in vacanza.



Silvia, 19 anni, è la prima figlia di Paolo e Sonia, che insieme hanno avuto anche Davide, 18 e Adele, 14 (lui è papà anche di Stefano e Martina, nati dal matrimonio con Diane Zoeller, ndr). Sposati da vent’anni, Sonia e Paolo sono coppia unitissima. Un rapporto saldo, che nei primi anni si è cementato anche per via dei problemi della primogenita, nata con una cardiopatia che, appena nata, l’ha portata in sala operatoria.

«Quel giorno è cambiata completamente la mia vita. L’ultimo mese di gravidanza è stato allucinante e non ho foto di Silvia appena nata perché avevo paura in qualche modo di affezionarmi. Le ho fatto le prime foto a quattro mesi», aveva rivelato Sonia Bruganelli a Verissimo pochi mesi fa. «Non mi sentivo una mamma emotivamente all’altezza di quella situazione così difficile, sono stata molto criticata per questo, ma Paolo mi ha dato una forza enorme».

Insieme, del resto, tutto si può affrontare con una marcia in più.



