Nella nuova versione di All Too Well Taylor Swift spiega i motivi della rottura con Jake Gyllenhaal

Settembre 2010. A una cena organizzata da Gwyneth Paltrow e Chris Martin, tra un piatto vegano e l’altro, Taylor Swift e Jake Gyllenhaal si conoscono e scocca la scintilla. Lui però deve volare a Londra per la promozione di Amore & altri rimedi ma la voglia di stare insieme è tanta e non ha prezzo: l’attore manda a Nashville un jet privato solo per passare 24 ore insieme alla fidanzatina sua e d’America, sorpresa che gli costa qualcosa come 165mila dollari. I tabloid impazziscono e già si pensa al vestito da sposa di lei. Peccato che dopo tre mesi la storia finisce. Perché? Ecco che a distanza di 11 anni, lo spiega Taylor nella nuova versione della canzone All Too Well uscita ieri.



A mezzanotte è uscito Red (Taylor’s Version), nuova edizione dell’album della Reginetta country (posticipato all’ultimo per non pestare i piedi all’ultima fatica di Adele). Tanta attenzione sulla versione di 10 minuti della hit All Too Well che dalla sua uscita nel 2012 è sempre stata associata alla rottura tra Taylor e Jake e alle rotture di tutti noi, in generale, considerando che contiene alcune delle frasi che meglio esprimono una rottura («you broke me like a promise»).



All’una di notte italiana fra il 12 e il 13 novembre uscirà il corto del brano, diretto dalla Swift con Sadie Sink e Dylan O’Brien, pieno zeppo di Easter egg («È ridicolo quanti ce ne siano»).



Nelle strofe aggiunte nella nuova All Too Well sembrerebbe, si parla espressamente di Jake. «Dicono che tutto è bene quel che finisce bene ma sono in un nuovo inferno / Ogni volta che mi ritorni in mente / Hai detto che se fossimo stati più vicini di età forse sarebbe andato tutto bene / E questo mi ha fatto venire voglia di morire», canta Taylor individuando nella differenza d’età la ragione principe dell’addio.



Dunque, pare che i nove anni in più di Jake abbiano portato alla fine della loro relazione (all’epoca lei aveva 20 anni e lui 29). «E non sono mai stata brava a raccontare barzellette, ma la battuta finale fa così/ Io invecchio ma le tue fidanzate rimangono della mia età»: la canzone si conclude con una frecciatina niente male di Swift al suo ex . L’attuale fidanzata di Jake, Jeanne Cadieu ha 25 anni (per Taylor oggi sono 32) ovvero 15 anni meno di lui, quindi l’età non sembra più essere un problema.



