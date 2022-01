Kanye West sta lavorando al sequel di Donda

Secondo alcune indiscrezioni, Kanye West avrebbe iniziato a lavorare al suo prossimo album in studio, dopo l’uscita di Donda lo scorso anno, di cui il nuovo progetto rappresenterebbe il seguito. Un sequel del disco precedente, come suggerito in modo non troppo velato nel titolo: Donda 2.

Come riporta Dazed & Confused, la notizia arriva tramite Steven Victor, vicepresidente senior di A&R dell’Universal Music Group, attualmente anche direttore operativo di G.O.O.D. Music, etichetta discografica fondata dal musicista nel 2004. «Hai iniziato a lavorare al suo nuovo capolavoro Donda 2», ha confermato.



Ma chiunque sia un fan di Ye, sa benissimo che ogni cosa che dice sia ritrattabile, spesso illusoria, che tutto può essere reale come potrebbe non esserlo.



Ricordiamo che anche Donda è uscito molto più tardi del previsto nell’agosto dello scorso anno, dopo gli ascolti/concerti/party controversi e strani che Ye ha tenuto ad Atlanta e Chicago. E quando è finalmente uscito, Dondaha battuto ogni record di streaming di Apple Music, ed è stato certificato disco d’oro in meno di tre settimane. Naturalmente, anche i dettagli di Donda 2sono accuratamente tenuti segreti per il momento, è pur sempre Kanye West.



Cosmopolitan.it