Da Avatar2 al nuovo Downton Abbey, tutti i nuovi film in arrivo al cinema nel 2022

2022, we love you. Se infatti tutto fila liscio (leggi: se la pandemia non torna a complicare le cose), questo sarà l’anno della grande rinascita delle sale cinematografiche. I film in uscita al cinema nel 2022 già annunciati sono infatti uno più bello/atteso/agognato dell’altro, senza contare che molti titoli devono essere ancora collocati nello scacchiere della distribuzione cinematografica. Ecco i film da non perdere quest’anno, pena l’esclusione nelle conversazioni sociali che terranno banco da qui a dicembre 2022.

Avatar, l’evento degli eventi

Partiamo dal fondo, perché tecnicamente il sequel di Avatar arriva quasi last minute, a dicembre 2022. Ma poco importa. Il 2022 resta comunque “l’anno di Avatar” perché il celebre sequel è atteso da così tanto tempo che l’attesa stessa è assurta a evento. Quanti altri film moderni hanno infatti impiegato ben 13 anni per partorire il proprio sequel? Di solito, nel momento esatto in cui una pellicola sfonda al botteghino, gli sceneggiatori vengono immediatamente chiamati alle armi, pardon alle penne, per sfornare il proseguio in men che non si dica. Ma non James Cameron. Lui si è preso tutto il tempo di questo mondo per fare le cose per bene. Ora è giunto il momento di dimostrarci che questa gestazione decennale sia davvero valsa la pena. Finora tutto quello che abbiamo è un trailer che, però, ben depone. Dal video evinciamo le seguenti informazioni (occhio agli spoiler): si torna a Pandora, che è stupenda come la ricordavamo; Jake Sully (Sam Worthington) e l’amata Neytiri (Zoe Saldana) hanno messo su famiglia, con tanto di pargoli; non si sa come, ma Sigourney Weaver è viva; c’è una new entry pazzesca, ossia Kate Winslet, che associata al nome di James Cameron fa subito effetto Titanic amarcord. Peraltro, in Avatar 2, l’acqua decisamente non manca: come ha spiegato lo stesso regista, tre quarti delle scene sono girate sott’acqua. “È qualcosa di folle, se non avessimo fatto così tanti soldi col primo Avatar non avremmo mai potuto fare tutto ciò”, ha ammesso. Ovviamente tra i messaggi dei film ci sarà la tutela dei nostri oceani. P.s. Questo è solo il secondo sequel su quattro, quindi mettetevi comodi…

Più Tom Cruise per tutti

Ci sono delle piccole, grandi, gioie nella vita che nessuno dovrebbe mai negarsi. Una di queste è Tom Cruise che, diciamocelo, sarà pure un mezzo invasato di Scientology, oltre che un tantino basso di statura, e forse avrà ceduto alla chirurgia plastica, ma conserva comunque un fascino pazzeschissimo. Ebbene, nel 2022 l’attore torna al cinema con due film, uno più atteso dell’altro: il primo arriva a maggio ed è il sequel Top Gun. Sappiamo cosa state pensando: dopo 36 anni il buon Tom mica si metterà a fare su e giù dagli aerei. Invece è proprio così: la sua non sarà una particina tant’è vero che il sequel si chiama Top Gun: Maverick. Stando a quanto emerso Maverick ora è un istruttore di volo e sarà alle prese con il giovane Bradley (Miles Teller), figlio del compianto Nick “Goose”. Aggiungiamo per la gioia delle lettrici: oltre a Cruise, nel cast ritroveremo anche Val Kilmer. Dopodiché a settembre sarà la volta del settimo capitolo di Mission Impossible, sempre con Cruise che, ormai l’avrete capito, non ci pensa manco per niente ad andare in pensione. Lui del reddito di cittadinanza non saprebbe proprio che farsene..

Downton Abbey 2

Se vi diciamo “Yorkshire” e “XX secolo”, cosa vi viene in mente? Esatto: Dowton Abbey. A marzo arriva nelle sale il sequel del film uscito nel 2019, che a sua volta era il sequel della serie tv, che in realtà è finita ma evidentemente continua, visto che vi abbiamo appena detto che a marzo esce il sequel. Va beh, ci siamo capiti: stiamo parlando di una storia cult, che funziona così tanto da essere ancora spremuta come un limone dai produttori. Nel nuovo film, si apre una nuova era per la famiglia Crawley, come recita il sottotitolo. Per l’esattezza, la nostra farà i bagagli per trasferirsi nel Sud della Francia. Lady Violet in gioventù conobbe un uomo e ora, a distanza di anni, avrebbe ereditato una villa da questo fantomatico sconosciuto. Ovviamente con loro si trasferirà ancha la servitù perché la bellezza di questo franchising sta proprio nei diversi punti di vista tra nobili e servitù.

Biopic a go go

Potevano poi mancare i biopic? Ovvio che no: sono il genere del momento, secondi solo ai cinecomics (poi ci arriviamo, tranquilli). In cima alle nostre attese c’è Elvis, per almeno due motivi: si parla dell’icona delle icone, ovvero Elvis Presley, e dietro alla macchina da presa c’è un regista mai banale come Baz Luhrmann (Moulin Rouge, Romeo + Giulietta). Potremmo fermarci qui – sappiamo di avervi già convinto – ma vi diamo comunque altri dettagli: la vita di Elvis sarà ricostruita attraverso un punto di vista di eccezione, ossia quello del manager&amico Colonnello Tom Parker. L’amicizia tra lui ed Elvis è durata oltre vent’anni. Il film esce a giugno e schiera Austin Butler, nei panni di Elvis, e Tom Hanks in quelli del manager Parker.

Altro titolo da tenere d’occhio è Una famiglia vincente – King Richard perché forse potrebbe regalare un Oscar a Will Smith. Qui l’ex principe di Bel Air interpreta Richard William, ovvero il discusso padre di Serena e Venus Williams. La storia vuole spezzare una lancia a favore del padre che, a modo suo, ha contribuito al successo delle sue tenniste: diciamo che i metodi che Richard ha trovato per spronare le figlie non erano condivisi da molti… per dire, scrisse un libro di 78 pagine per le figlie… Al centro del film c’è ovviamente anche il tema del razzismo con cui la famiglia ha purtroppo avuto a che fare. Lo trovate nelle sale dal 13 gennaio (non dovete insomma nemmeno attendere troppo a lungo).

Arriverà invece in inverno il già chiacchieratissimo The Fabelmans ovvero la semi-autobiografia di Steven Spielberg. Il regista ha deciso di portare la sua infanzia su grande schermo mischiando realtà e finzione. Il cast è a dir poco stellare: la madre di Spielberg sarà interpretata da Michelle Williams (Venom, The greatest showman, Manchester by the sea); , il padre da Paul Dano (che vedremo anche in The batman nei panni de l’Enigmista) mentre l’alter ego giovane di Spielberg avrà il volto dell’emergente Gabriel LaBelle (EJ in The predator).

America Latina

Dopo Freaks out e Diabolik, il cinema italiano cala il suo terzo asso nella manica: America latina, il nuovo film dei fratelli d’Innocenzo, presentato in anteprima all’ultima Mostra del cinema di Venezia. Come sarà? A giudicare dalla locandina, la storia si annuncia originale e inquietante (non che i fratelli d’Innocenzo abbiano mai scritto qualcosa di allegro…): quella testa spaccata di Elio Germanio, come se fosse un salvadanaio, è una trovata che resta impressa nella mente. E di certo, dopo aver visto il film, guarderete la cantina di casa vostra in modo decisamente diverso… Ma veniamo alla trama. Siamo a Latina, nel Lazio, ed Elio Germano interpreta il dentista Massimo. Ha uno studio tutto suo, una famiglia deliziosa e due figlie per le quali stravede. Finché, per l’appunto, non scende in quella benedetta cantina e la sua vita viene completamente stravolta. Nel cast, anche la piccola Sara Ciocca che abbiamo appena ammirato nella serie tv Blanca di Rai Uno.

Batman

Aspettate a dire che il genere non lo amate. Qui infatti c’è Robert Pattinson: l’ex vampiro di Twilight che piace a tutte e quindi lo vorrete vedere anche in versione pipistrello. Tra l’altro da quando è stato annunciato il suo ruolo, la domanda “Pattinson sarà giusto nel ruolo di Batman?” è praticamente assurta a dilemma esistenziale. La gente si è spaccata a metà, tra Pro Pat e No Pat (e non ci sono nemmeno i vaccini di mezzo…). Insomma, non si può non avere un’opinione in materia. Ergo, segnatevi la data e andate a vederlo: Batman sarà nelle sale i primi di marzo. Sulla storia non si sa ancora moltissimo ma, nell’ultimo trailer rilasciato dalla Warner Bros, intriga molto il suo legame con Catwoman, qui interpretata da Zoë Kravitz. L’atmosfera poi è super cupa e c’è già chi scomoda il film Jocker come fonte di ispirazione. Onestamente pare difficile che Pattinson possa eguagliare il talento dell’unico e solo Joaquin Phoenix, ma di certo il suo Batman non dovrebbe essere un giocattolone per teenagers. Piccola postilla per i patiti dell’Uomo Pipistrello: se siete del partito “Come Michael Keaton nessuno mai”, allora non perdetevi il film Flash, nelle sale questo inverno. Anche se la storia ha per protagonista l’uomo più veloce al mondo, vedremo sbucare Batman, interpretato per l’appunto da Keaton. Sono passati ormai 30 anni dalla sua interpretazione in Batman – il ritorno (1992).

Animali Fantastici – i segreti di Silente

Quest’anno i fan di Harry Potter hanno di che gioire. Prima, a inizio anno, c’è stato lo specialone Harry Potter 20th Anniversary, che ha visto il mega cast della saga cinematografica riunirsi sotto il cielo di Hogwarts. Dopodiché ad aprile arriverà il terzo capitolo di Animali Fantastici, a sua volta prequel di Harry Potter. La curiosità è tanta a cominciare dal re-casting di Grindelwald che, come è noto, non sarà più interpretato da Johnny Depp: al suo posto Mads Mikkelsen. Ma veniamo alla storia che, adesso, entra decisamente nel vivo. Silente non può più tergiversare e deve prepararsi allo scontro con Grindelwald. Il film ci porterà così dritti dritti al 1945: anno in cui, come sanno i fan, Grindelwald viene sconfitto e Voldemort conclude il proprio percorso scolastico a Hogwarts.

Disenchanted

E’ il film ideale per chi ne ha piene le scatole di principesse e romanticismo. E comunque è una buona scusa per vedere, ancora e ancora, il buon Patrick Dempsey che torna nei panni del principe azzurro in Come d’incanto 2. Il sequel è ambientato dieci anni dopo i fatti del primo capitolo e mostrerà la non esattamente meravigliosa vita di Giselle: la grande favola non esiste… Confermata nel ruolo di protagonista Amy Adams.



