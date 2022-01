Bruckner e Wagner per l’Orchestra Rai

Si apre con Daniele Gatti la Stagione 2022 dell’Orchestra Sinfonica Nazionale della Rai, nel concerto che il direttore d’orchestra dirige mercoledì 5 gennaio 2022 alle 20.30 in diretta su Radio3 dall’Auditorium Rai “Arturo Toscanini” di Torino.



Per l’occasione Gatti – che aveva debuttato sul podio dell’Orchestra Rai due anni fa con una memorabile Nona Sinfonia di Mahler – propone un’altra pagina estrema, quasi un testamento spirituale: la Sinfonia n. 9 di Anton Bruckner, affiancata da una scelta di parti sinfoniche tratte dall’ultima opera di Richard Wagner: Parsifal.



L’ultima sinfonia di Bruckner rimase incompiuta, priva cioè del quarto movimento. I primi tre furono composti tra il 1891 e il 1894. Le tracce dell’ultimo risalgono al periodo tra il 1894 e la morte del compositore, datata 1896. La dedica della partitura, “Dem lieben Gott”, ossia “Al buon Dio”, restituisce la dimensione estrema dell’opera, il cui unico interlocutore non può che essere il creatore, nei confronti del quale Bruckner nutrì sempre una profonda fede.



E intrise di religione sono anche le pagine di Wagner con le quali Gatti sceglie di aprire il concerto: il Preludio dal terzo atto e l’Incantesimo del Venerdì Santo dal Parsifal, l’ultimo dramma musicale del grande compositore tedesco. Come tutta l’opera, anche questi momenti puramente sinfonici rimandano a una dimensione religiosa, che non è propriamente quella cristiana, ma fa riferimento a un’idea più ampia di sacralità e di misticismo.