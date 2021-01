Sul più bello, dopo il breve successo nelle sale il film arriva in streaming

Arriva l’8 gennaio in streaming, su Amazon Prime Video, il film “Sul più bello”. Proiettato in sala lo scorso ottobre, poco prima della chiusura imposta dal Governo, l’opera prima di Alice Filippi aveva già conquistato il pubblico, posizionandosi ai primi post del box office. Per chi se lo fosse perso, quindi, è arrivato il momento di recuperare questa storia d’amore un po’ fuori dal comune.

Un successo nelle sale

Aveva guadagnato ben 300 mila euro al primo weekend di proiezione nelle sale, sintomo del fatto che gli italiani avevano ripreso con gusto a frequentare il cinema, prima che, ancora una volta, il timore di nuovi possibili contagi ha portato il Governo a chiudere i luoghi della cultura. Un successo quello di “Sul più bello”, dovuto ad un cast giovane, pieno di attori emergenti e alcuni volti noti, come quello di Giuseppe Maggio che abbiamo già visto nella serie Netflix, Baby, oltre che in altre recenti produzioni televisive, insieme all’efficacia di una storia che infonde speranza e quella dose di romanticismo che non guasta.

Cast e trama di Sul più bello

“Sul più bello” è un film diretto da Alice Filippi, qui alla sua opera prima. È interpretato da Ludovica Francesconi, Giuseppe Maggio, Eleonora Gaggero, Jozef Gjura, Gaja Masciale, Franco Ravera, Elisabetta Coraini, Michele Franco. È la storia di Marta, 19enne, orfana e destinata a un triste destino: ha una malattia letale e incurabile. Eppure, nonostante tutto, ha un’energia invidiabile, irradia positività e solarità, ma soprattutto ha un preciso obiettivo: con l’aiuto degli amici Jacopo e Federica, vuole far innamorare Alberto, il ragazzo più più bello di Torino, e sconfiggere la rivale in amore Beatrice. Il film è tratto dal libro di Eleonora Gaggero (una delle attrici nel film) ed è stato presentato nel corso dell’ultima edizione di Alice nella città, alla Festa del Cinema di Roma, dove Ludovica Francesconi ha ricevuto la Menzione Speciale del Premio RB Casting – Alice nella Città per la sua interpretazione.



