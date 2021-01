Rocio Munoz Morales e il matrimonio con Raoul Bova: “Sono molto tradizionale, mi sposerò quando lui me lo chiederà”

Feste dolcissime e a tutto relax per la coppia. E se lui ha una nuova voglia di paternità, lei… rilancia

Rocio Munoz Morales e Raoul Bova si rilassano in casa per le feste con le figlie. “A noi Babbo Natale ci ha portato il nostro primo servizio insieme nel nostro luogo del cuore”, racconta l’attrice spagnola sui social. E proprio nell’intervista del magazine spagnolo Hola! rivela: “La domanda che ci fanno più spesso è quando ci sposiamo. Ma io sono molto tradizionale e mi sposerò quando Raoul me lo chiederà”.

“AMA FOLLEMENTE” – “Quante idee, quanti pensieri, quando hai il tempo di ascoltare la musica del tuo cuore”, scrive Raoul. “Ama… Ama follemente… Ama più che puoi”, ribatte lei. “Che questo 2021 sia una danza, prepariamoci a ballare”, con ” tanta speranza per il domani, tanta voglia di libertà e tanta voglia di abbracci… quelli veri!”. E di giochi, tipo una bella battaglia a palle di neve.

LUNA HA CINQUE ANNI – Intanto Luna, la prima figlia nata dal loro amore, compie 5 anni: “… insieme a te è nata la parte migliore di me”, scrive la mamma. “Grazie di esistere Luna. Auguri amor mio!”. E chissà se per la sua primogenita e la piccola Alma arriverà prima o poi una sorellina o un fratellino (oltre ai fratelloni, i figli che l’attore ha avuto con Chiara Giordano): alla soglia dei 50 anni Raoul ha un nuovo desiderio di paternità. , mentre Rocio… aspetta la proposta di matrimonio.





