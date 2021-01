Emma Stone è incinta: in arrivo il primo figlio con Dave McCary

L’attrice, che nei mesi scorsi avrebbe sposato in segreto il comico a cui è legata dal 2017, è stata paparazzata dal «Daily Mail» con un pancione che non lascia spazio a dubbi

Emma Stone, 32 anni, sta per diventare mamma: è in arrivo il primo figlio con Dave McCary, 35. La notizia non è ufficiale ma il Daily Mail ha paparazzato l’attrice per le vie di Los Angeles con un pancione che non lascia spazio a dubbi. Di un bebè in arrivo si era parlato già la scorso settembre, quando Emma era stata fotografata assieme a McCary, autore e comico del Saturday Night Live, con indosso



una salopette che sembrava voler celare la gravidanza. D’altronde i due, legati dal 2017, sono gelosissimi della loro vita privata. Tanto che secondo PageSix si sarebbero sposati in segreto subito dopo il lockdown. La notizia risale allo scorso settembre, quando Emma e Dave sono stati avvistati con le fedi al dito. «Sì, sono marito e moglie», aveva rivelato una fonte. Da parte dei diretti interessati, però, non sono arrivate conferme né smentite.

«Quando ero adolescente pensavo che non mi sarei mai sposata e non avrei mai avuto figli», aveva dichiarato Emma, a Elle, nel 2018. «Poi sono cresciuta e la mia prospettiva è cambiata: adesso voglio davvero sposarmi e pure avere dei figli». A quanto pare ha realizzato entrambi i suoi sogni. Ma senza darli in pasto al gossip.





Roberta Mercuri, Vanityfair.it