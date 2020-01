Valentina Ferragni criticata per il suo fisico, ecco come ha risposto all’attacco

La sorella dell’influencer più famosa d’Italia è stata attaccata da un’attrice dopo aver postato una foto in costume

Valentina Ferragni vittima di un attacco su Instagram da parte di un’attrice che ne ha apertamente criticato l’aspetto fisico in barba ad ogni forma di solidarietà femminile. La sorella dell’influencer ed imprenditrice Chiara Ferragni è stata attaccata dopo aver postato una foto a bordo piscina in bikini bianco con stampa floreale. A sferrare il colpo è stata un’attrice di cinema e teatro che ha commentato l’immagine scattata a Dubai. Un commento aspramente criticato dai follower della Ferragni sia per il contenuto che per la forma poiché privo di punteggiatura (qui aggiunta).

“Perdonatemi ma questa deve fare pubblicità? Lasciate spazio alle modelle a chi fa questo nella vita. Non ha un punto vita, non è un fisico secondo me armonioso. È una bella ragazza ma non all’altezza di fare le pubblicità, per favore io sono in carne non pretendo mica di avere un fisico di una modella oppure faccio l’attrice mica rubo il posto ad una ballerina. Queste vogliono fare tutto ma un po’ di realismo è quadrata abbiate pazienza”.

Quasi immediata la replica di Valentina Ferragni che ha ribattuto con garbo alle parole poco gentili lette sul proprio profilo. Una risposta che ha incontrato il consenso di migliaia di follower che l’hanno inondata di complimenti difendendola a spada tratta da chi l’aveva offesa. Ecco come ha replicato: “Invece sai cosa? Se vuoi fare la ballerina fai la ballerina, se vuoi fare l’attrice fai l’attrice, se vuoi lavorare nella moda fallo. Non ti devi sentire meno bella o meno brava se non sei uguale agli standard imposti dalla società”.

Today.it