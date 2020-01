Uomini e Donne, Maurizio Costanzo su Gemma Galgani: “Le sue lacrime fanno audience”

Maurizio Costanzo è tornato a difendere Gemma Galgani, la protagonista indiscussa del trono over di Uomini e Donne. La famosa dama torinese infatti, anima da sempre il dating show di Maria De Filippi con i suoi amori passionali ma allo stesso tempo brevi e burrascosi.

Maurizio Costanzo difende Gemma Galgani

Costanzo, sulle pagine del settimanale Nuovo, dove da anni cura una rubrica televisiva, ha scritto: “Le lacrime di Gemma fanno audience. La Dama ormai è un volto del programma di Canale 5 da diversi anni, questo vuol dire che il suo personaggio piace. Certo, sarebbe bello vederla sorridere più spesso. E se a lei (rivolto alla telespettatrice, ndr) così non piace può sempre cambiare canale”.

Per chi non lo sapesse, il giornalista e conduttore romano non è la prima volta che difende la Galgani dalla critiche. Maurizio infatti, già diversi mesi fa, era intervenuto per prendere le difese della famosa dama di Uomini e Donne: “Perché mandare via un personaggio che in un programma funziona? Gemma Galgani ormai è un volto storico della trasmissione e i suoi battibecchi con Tina Cipollari appassionano milioni di telespettatori. Certo, non può piacere a tutti ed è anche probabile che vederla continuamente in televisione possa aver stufato qualche telespettatore. Ma i più continuano a fare il tifo per lei e anche su internet è una delle protagoniste più seguite, apprezzate e criticate”.

Come si può dargli torto? Gemma fanno audience. Le avventure e disavventure della dama di Torino sono ormai un appuntamento imperdibile per il pubblico di Canale 5!

(comingsoon.it)