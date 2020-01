Miriana Trevisan vicina all’ex Pago: “Serena Enardu? Non la conosco, ma ha sbagliato”

La showgirl ha parlato del bellissimo rapporto con il padre del figlio Nicola e ha detto la sua sull’atteggiamento della donna compagna che lo ha fatto tanto soffrire

Miriana Trevisan e Pago, al secolo Pacifico Settembre, rientrano nella cerchia di ex che hanno saputo gestire al meglio la loro separazione, per il bene del proprio figlio Nicola soprattutto, ma anche per via di un amore diventato affetto, stima e rispetto. Il commento al post Instagram rilasciato a Natale dalla ex ragazza di ‘Non è la Rai’ durante il viaggio difficile affrontato dai ‘suoi’ due uomini ne è stata la dimostrazione, adesso avvalorata anche dall’intervista pubblicata dal settimanale Chi che ribadisce il legame tra la showgirl e il cantante, prossimo concorrente del ‘Grande Fratello Vip’.

Quella tra Miriana Trevisan e Pago è stata una storia d’amore importante, prima finita per una brutta crisi e poi ripresa quando entrambi si sono accorti di essere ancora innamorati. “Ero in vacanza in Sardegna. Pago suonava in un locale con la sua band. Quella sera c’erano stati solo sguardi e amicizia. Dopo un anno eravamo marito e moglie”, ha ricordato Miriana nell’intervista: “La storia dura un anno e mezzo da sposati. Eravamo estranei in casa e ci siamo lasciati. Però è successo qualcosa di imprevisto: ci siamo lasciati, ma non abbiamo smesso di amarci. Questo lo sapevamo entrambi. Il ritorno di fiamma? Prima c’è stata una cena, durante la quale mia madre aveva capito tutto. Poi sono andata all’Isola dei Famosi e, appena sono tornata, l’ho cercato. Poco dopo il primo incontro ero in attesa di Nicola”.

Pago entrerà nella Casa del Grande Fratello Vip a qualche mese dalla fine della sua storia d’amore con Serena Enardu, avvenuta durante il reality ‘Temptation Island Vip’. “Onestamente era da un anno, ben prima della trasmissione, che avevo intuito la crisi. Da casa ho visto Pago ferito, nervoso, non ha mai recitato”, ha commentato la ex compagna del cantante: “Ho tifato affinché uscisse dal programma in modo sano e risoluto. Dopo Temptation lui, che non è un ragazzo aperto, mi ha raccontato il suo dolore. Si è rifugiato in casa da noi. È stato molto emozionante”.

Quanto a Serena Enardu, invece, Miriana Trevisan non ha nascosto di aver disapprovato il comportamento tenuto davanti alle telecamere in quella circostanza: “Non metto in dubbio il suo stato confusionale e la sua sofferenza. Ma non si è minimamente resa conto di come ci si comporta in questa trasmissione. Doveva frenarsi. Voglio pensare che fosse accecata, così accecata da una sofferenza interiore che non ha pensato né a chi c’era dall’altra parte dell’isola, né a chi stava a casa a guardarla. Io non mi sarei mai permessa di avere un atteggiamento simile. Non so che cosa le sia passato per la testa”.

“Per Pago mi è spiaciuto molto, davvero. Io e Serena siamo molto diverse, ma, da donna, non mi sono piaciute le offese sul suo conto alla fine del programma”, ha aggiunto ancora, ribadendo che comunque non è pensabile un ritorno di fiamma con il padre di suo figlio: “È stato molto romantico (le voci circa un ritorno di fiamma, ndr). Ma non è così… Forse siamo davvero così adulti che adesso non pensiamo a una cosa simile”.

