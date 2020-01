Luca Onestini a Rivelo torna all’attacco contro Barbara D’Urso e Soleil Sorge

L’ex gieffino si lascia andare a un lungo sfogo nel salotto televisivo di Lorella Boccia.

Luca Onestini è stato ospite dell’ultima puntata di Rivelo, il programma di Real Time condotto da Lorella Boccia. L’ex tronista di Uomini e Donne e gieffino della seconda edizione del Grande Fratello Vip si è raccontato senza filtri affrontando anche argomenti delicati come la tanto criticata e discussa relazione con Soleil Sorge e la mancata ospitata al reality show condotto da Barbara D’Urso.

Luca e Soleil si sono conosciuti e innamorati nello studio di Uomini e Donne. La loro relazione, però, non durò molto ma soprattutto naufragò in mondovisione. Come tutti ricorderete, il bolognese entrò nella casa del Grande Fratello Vip e nel mentre la bella influencer ebbe una liaison con Marco Cartasegna, ex collega di trono di Onestini: “Da Uomini e Donne sono uscito da fidanzato, poi le cose andarono come andarono. Non posso dire di avere un bel ricordo. […] Lei mi ha tradito con Marco…Quella è stata una cosa fantastica…Io sono rimasto nella Casa perché non c’era niente da dire. Dopo che ti fanno vedere quello che mi è stato mostrato non c’è altro da aggiungere”.

Onestini ha affrontato nuovamente il caso del Grande Fratello. Ricordiamo, infatti, che, nel corso dell’ultima edizione del reality show che ha visto protagonista Gianmarco, Luca è stato trattato come un ospite sgradito: “Come mai non mi hanno voluto? Per questa cosa dovresti chiamare i diretti interessati. Se vuoi in privato ti dico chi chiamare. Se sono gli autori? Non solo. Assolutamente chi ha creato problemi non sono stati gli autori che avevo nel mio GF Vip. Non si tratta di un’ospitata televisiva, ma parlo di come stava mio fratello. Lui ha pensato più volte ‘perché Luca non viene, come mai non entra? Entrano tutti e lui no. A Gianmarco passava per la testa che stava facendo qualcosa di sbagliato e che io mi stessi staccando per il suo comportamento. Per questo motivo io ho comprato il megafono e ho comunicato con lui. Prima del megafono ho fatto tante richieste alla produzione. Inoltre, a parte il GF ci sono altri salotti che parlano del Grande Fratello e nessuno difendeva mai Gianmarco. Per lui non c’era nessuno, quindi ho chiesto che almeno facessero entrare mia madre. Mi rispondevano che ‘non era necessario avere un parente’. Io adesso so il 90% della verità. Sono cose che non riguardano me e non è stata una scelta mia non entrare. Bisogna che tu intervisti altre persone e te lo spieghino loro”.

“Io direttamente con Barbara ho parlato tempo indietro. Lei però sapeva e se avesse voluto parlarmi l’avrebbe fatto lei. Io in questo sono molto rispettoso. Nel momento in cui capisco mi faccio le mie considerazioni. Se è lei che non mi ha voluto? Bisogna che tu chiami loro e senta gli autori e lei. Io so che lì c’erano dei problemi tra quel gruppo di autori e la conduttrice. Non so però se fosse l’uno o l’altro. […] Il mio video con il megafono ha fatto più visualizzazioni di una loro puntata in prima serata. Ho fatto oltre 7 milioni di visite” ha concluso il fidanzato di Ivana Mrazova.

(comingsoon.it)