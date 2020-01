Com’è cresciuta Blue Ivy, figlia di Beyoncé e Jay-Z!

La figlia dei due cantanti posa insieme alla madre e alla rapper Thee Stallion a un party di Capodanno. Il prossimo 7 gennaio compirà 8 anni ed è già appassionata di musica. Nascerà una star?

Come è cresciuta Blue Ivy Carter! La figlia di Beyoncé e Jay-Z, 8 anni il prossimo 7 gennaio, è la protagonista assoluta di due foto scattate durante un party di Capodanno e pubblicate su Instagram dalla rapper Megan Thee Stallion, con loro alla festa.

«Buon 2020», ha scritto Megan taggando Beyoncé, stretta alla primogenita, che somiglia sempre di più al papà Jay-Z. Anche la cantante aveva fatto ai follower gli auguri per l’anno appena iniziato, con un video che riassumeva il suo 2019; a chiuderlo, uno scatto di famiglia, compresi i gemellini Rumi e Sir, 3 anni, che da molto tempo non si vedono in pubblico. Beyoncé sarebbe molto concentrata sulla famiglia in questo momento, nonostante i numerosi impegni professionali, come riportato da una fonte al magazine People la scorsa estate.

«Potrebbe sembrare che la sua carriera occupi tutto il suo tempo, ma è esattamente il contrario. La carriera è sempre al secondo posto, i figli sono la sua priorità, è una mamma fantastica e molto coinvolta». E la passione per la musica sembrerebbe ereditaria, come dimostra la partecipazione di Blue Ivy al video Brown Skin Girl, un cameo. «Blue ama cantare, ballare ed esibirsi, è naturale», ha aggiunto l’insider. Chissà se nel suo futuro c’è una carriera come quella dei genitori. Per ora il bello è essere una bambina che si diverte.

Vanityfair.it