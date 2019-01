Domani torna l’appuntamento con le “Storie di Melaverde”, su Canale 5: si parlerà del pecorino di Sorano

Domenica tornerà Edoardo Raspelli a proporvi il meglio di Melaverde. Si tratta di uno spazio dedicato alle storie più significative, un vero e proprio florilegio del meglio della narrazione della cultura enogastronomica italiana. Nella prossima puntata, che andrà in onda alle 11 e 50 su Canale 5, Raspelli sarà in provincia di Grosseto, nella Maremma toscana. Un piccolo caseificio sociale, a Sorano, qualche anno fa ha deciso di fare un “passo indietro per farne due avanti”, come scopriremo nel corso di questa replica di Melaverde. Dopo aver fornito il caseificio delle più moderne tecnologie, il presidente ed i soci hanno deciso di smontare parte dei macchinari e tornare ad una lavorazione più artigianale dei formaggi prodotti. Punta di diamante della produzione un pecorino realizzato con il latte di soli 18 produttori scelti, accompagnato alla vendita da una “carta di identità” che riporta i nomi delle aziende conferitrici, fino anche ai numeri di cellulare dei soci produttori, così da rendere il pecorino tracciabile in maniera totale.Si partirà dai pascoli dove le pecore di razza sarda vivono allo stato semibrado tutto l’anno e forniscono latte per pecorino ed altri formaggi. Si parlerà anche di stracchino vaccino, una particolarità per una regione come la Toscana. Insieme ai formaggi, si riscopriranno anche altri prodotti tipici del territorio, come i fagioli di Sorano, e i particolari ceci neri. E poi il territorio meno noto della Maremma toscana, con i suggestivi scorci dei paesi di Sorano e Pitigliano, costruiti con la particolare pietra tufacea locale.