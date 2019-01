L’appello di Beyonce e Jay-Z ai fan: “Diventiamo vegani insieme”

Beyonce e Jay-Z incoraggiano i fan a diventare vegani per il bene dell’ambiente.

Beyonce e Jay-Z hanno lanciato un appello a livello mondiale, incoraggiando i propri fan ad adottare una dieta sana basata sul veganesimo.

Per la coppia pop piú celebre ed influente del globlo, coivogliata a nozze anche a livello musicale con l’album del 2018 Everything is Love, essere vegani é una scelta etica e una responsibilitá di importanza internazionale. “Abbiamo tutti il dovere di lottare per la nostra salute e la salute del nostro pianeta”, hanno dichiarato i The Carters. “Quando abbiamo iniziato a guardare alla salute come alla veritá, anziché come ad una vera e propria dieta, é diventata una missione per noi condividere quella veritá e quello stile di vita con quante piú persone possibile”, riporta l’Indipendent.

La coppia ha recentemente curato la prefazione di “The Greenprint: Plant-Based Diet, Best Body, Better World”, libro di lifestyle scritto da Marco Borges, il personal trainer di Beyonce, tutto incentrato sugli effetti benefeci del veganesimo sull’ambiente e sulla salute. Adesso la coppia unisce le forze e cerca di divulgare il veganesimo tra i fan, giusto in tempo per il Veganuary, una sfida annuale che celebra l’impegno di molti vegani nel mese di gennaio. “Accogliamo questa sfida. Diffondiamo insieme la veritá. Facciamo di questa missione un movimento”.

Ma la scelta alimentare e al contempo etica di Beyonce e Jay-Z é ben piú radicata nel tempo. Giá nel 2013 infatti il rapper e icona hip hop, Jay-Z, aveva definito il suo impegno ad abbracciare la dieta vegana come una “purificazione spirituale e fisica”. Dal canto suo, la regina del pop Beyonce aveva dichiarato di seguire i precetti del veganismo giá a marzo dello scorso anno, postando una foto su Instagram in occasione del Coachella Music Festival.

Sara Giuliani, il Giornale