Federica Nargi è il segreto di Matri: l’ex velina è una delle più amate dagli italiani

Federica Nargi è sempre più innamorata del suo Alessandro Matri, attaccante del Sassuolo che ormai sta faticando da diverso tempo a trovare spazio e continuità nell’undici iniziale della squadra neroverde.

Se all’interno del rettangolo di gioco le cose per l’ex bomber di Milan, Genoa, Lazio, Fiorentina, Cagliari e Juventus potrebbero andare meglio, al di fuori del campo tutto va a gonfie vele dato che la coppia si appresta a festeggiare i dieci anni di fidanzamento. I due, infatti, si misero insieme nel marzo del 2009 quando Matri giocava e si metteva in mostra nel Cagliari, mentre la bella Federica era velina di Striscia La Notizia insieme alla collega e attuale fidanzata di Christian Vieri Costanza Caracciolo.

Le due donne, recentemente, hanno postato una foto sui social con i rispettivi pancioni a testimoniare la loro grande amicizia e il loro affiatamento che va avanti da oltre dieci anni. Federica e Alessandro hanno una figlia femmina di nome Sofia e oggi la Nargi è ancora incinta come da lei affermato qualche tempo fa su Instagram con una foto e una didascalia che non hanno lasciato alcun dubbio sulla gravidanza della belle 28enne romana: “Voi prima di tutto, sempre e comunque …. poi tutto il resto @alessandro_matri_32 #littlesofi #happyfamily #sempreconilsorriso”. L’ex Velina di Striscia, inoltre, ha accompagnato il tutto da un emoticon con una donna incinta per fugare ogni dubbio.

La conduttrice di Colorado dopo la sua prima gravidanza aveva affermato ai microfoni di Diva e Donna: “Mi piacerebbe, dare un fratellino o una sorellina alla mia piccola anche molto presto”, detto fatto visto che la piccola Sofia ha poco più di due anni. La Nargi, però, ha sempre affermato di voler mettere al primo posto la famiglia a discapito del lavoro: nonostante tutto, però, la sua carriera è stata e continuerà ad essere ricca di soddisfazioni. La Nargi, infatti, è ancora una delle donne più seguite, desiderate e amate dagli italiani e vanta oltre 3,3 milioni di follower su Instagram.

Marco Gentile, il Giornale