Whitney: Una Voce Diventata Leggenda, pubblicato un nuovo spot del biopic

La pellicola con protagonista Naomi Ackie arriverà sul grande schermo il 22 dicembre

Il 22 dicembre Whitney: Una Voce Diventata Leggenda porterà la vita privata e la carriera dell’artista statunitense sul grande schermo. Sony Pictures Italia ha distribuito una nuova clip del film sulla vita di Whitney Houston, una delle più grandi artiste di sempre.

WHITNEY: UNA VOCE DIVENTATA LEGGENDA, LO SPOT

Naomi Ackie sarà l’artista che ha emozionato e conquistato il mondo intero. Kasi Lemmons ha diretto la pellicola scritta da Anthony McCarten, più volte candidato agli Academy Awards.

Una carriera che ha toccato i cuori e i vertici delle classifiche facendo della sua voce il marchio distintivo. Whitney: Una Voce Diventata Leggenda ripercorrerà la storia dell’artista, di cui Sony Pictures Italia ha pubblicato uno spot inedito fornendo un nuovo sguardo sul lavoro.

Whitney: Una Voce Diventata Leggenda potrà contare su un cast corale di grande livello, tra gli attori presenti Stanley Tucci, Ashton Sanders, Tamara Tunie, Nafessa Williams e Clarke Peters.

Nel corso della carriera Whitney Houston ha regalato al pubblico successi senza tempo, come How Will I Know, I Wanna Dance with Somebody (Who Loves Me) e Million Dollar Bill.