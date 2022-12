Transformers: Il Risveglio, primo trailer italiano del film in arrivo a giugno 2023

È uscito il primo video che anticipa ciò che vedremo nell’attesissimo Transformers: Rise of the Beasts, in Italia tradotto come Transformers: Il Risveglio. Diretto dal regista Steven Caple Jr., il film promette tanta, tantissima azione. Come già questo primo assaggio spiega benissimo. L’uscita è attesa per il 9 giugno 2023

È uscito il primo trailer italiano di Transformers: Il Risveglio, l’attesissimo film che arriverà a giugno 2023, per la gioia dei fan del franchise.

Il primo teaser trailer di Rise of the Beasts (questo il titolo originale) introduce i Maximal Optimus Primal, Cheetor e Airazor.



La pellicola, diretta dal regista Steven Caple Jr. e attesa per il 9 giugno 2023, ruota attorno all’ex capo militare Noah (Anthony Ramos) e alla ricercatrice museale Elena (Dominique Fishback). Questi due umani verranno coinvolti loro malgrado in un conflitto tra Autobot e Decepticon.

Né Noah né Elena sono al corrente dell’esistenza dei Cybertroniani come Optimus Prime (Peter Cullen), esseri alieni che si nascondono sul pianeta Terra sotto le mentite spoglie di veicoli umani.

Ma c’è una grande novità: a differenza dei precedenti film del franchise, Transformers – Rise of the Beasts introdurrà una serie di Maximals e Predacons di Beast Wars le cui forme alternative terrestri sono animali organici.



Sebbene questa idea sia stata già contemplata dai recenti film di Transformers della Paramount, Optimus nel trailer appare sbalordito quando incontra Optimus Primal (Ron Perlman) nella sua forma di gorilla. Quindi i Cybertroniani tramutati in esseri organici sono di certo da considerare una novità, anche se qualche assaggio ci era già stato servito.



IL FILM

Il nuovo capitolo della saga cinematografica creata nel 2007 da Michael Bay è il sesto (settimo se si considera anche Bumblebee di Travis Knight del 2018) film dell’epopea cinematografica basata sui celebri giocattoli e serie animate della Hasbro e Takara Tomy degli anni ’80.

Transformers – Il Risveglio vede protagonisti Anthony Ramos e Dominique Fishback.

La pellicola sarà un tuffo carpiato all’indietro, riportandoci negli anni Novanta. Sul grande schermo si svolgerà un’avventura epica che porterà i protagonisti a girare tutto il mondo.

Torneranno gli Autobot e ci sarà una nuova generazione di Transformer, i Maximal, che prenderanno parte all’eterna battaglia sulla terra tra Autobot e Decepticon.



Oltre ai due protagonisti principali, Anthony Ramos e , il cast del film comprende Tobe Nwigwe, Peter Cullen, Ron Perlman Peter Dinklage, Michelle Yeoh, Liza Koshy, John DiMaggio, David Sobolov, Michaela Jae Rodriguez, Pete Davidson e Cristo Fernández.



Per adesso, basandoci solo sul trailer, è difficile capire se Rise of the Beasts scaverà nella storia di Beast Wars per fare emergere come i Maximals e i Predacons – che in realtà provengono da un lontano futuro – siano finiti accidentalmente nel passato preistorico a causa di un incidente che ha coinvolto il viaggio nel tempo.



Personaggi classici come Airazor (Michelle Yeoh), Cheetor e Rhinox saranno i grandi protagonisti. Prime e i suoi alleati, intanto, cercheranno di salvare ancora una volta il pianeta dalla distruzione.



