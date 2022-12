The Black Keys e Liam Gallagher in concerto a Milano l’1 luglio

La line-up dell’I-days 2023 si arricchisce con la presenza all’ippodromo SNAI del cantante e del duo musicale

Si arricchisce di nomi l’I-Days 2023 all’ippodromo SNAI La Maura. L’evento dell’estate di Milano ha aggiunto alla sua già lunga lista di nomi eccellenti anche quello di Liam Gallagher e dei Black Keys. Ma attenzione: il cantautore e la band suoneranno insieme sullo stesso palco per un concerto che si preannuncia epico. Questa sarà l’unica data italiana del rocker inglese e della band americana, pertanto chiunque volesse assistere a un evento di questa portata dovrà affrettarsi per acquistare i biglietti per Milano quando verranno resi disponibili. Il concerto è stato annunciato per il prossimo 1 luglio. L’I-Days si preannuncia come uno degli appuntamenti musicali più importanti del nostro Paese per l’estate 2023.

IL CONCERTO DI LIAM GALLAGHER E BLACK KEYS

Chi conosce la musica dell’uno e degli altri sa senz’altro che tra loro ci sono davvero pochi punti in comune. Ma nonostante questo, saranno co-headliner della serata del 1 luglio all’ippodromo di Milano. In quell’occasione, Liam Gallagher, ex frontman degli Oasis, avrà l’occasione di presentare alcuni brani dal suo ultimo lavoro, il terzo album da solista, C’Mon You Know. Non mancheranno, ovviamente, i brani di repertorio e quelli dei dischi precedenti, che sono parte della lunghissima tradizione del britpop. Da quando sono stati sciolti gli Oasis, Liam Gallagher ha intrapreso una carriera da solista di successo e nonostante le difficoltà iniziali per smarcarsi dal ruolo di frontman della band inglese, è riuscito a conquistare una propria fetta di pubblico. Anche per i Black Keys l’appuntamento italiano sarà importantissimo, perché porteranno sul palco le canzoni tratte dall’ultimo album in studio, Dropout Boogie. Per loro si tratta di un ritorno nel nostro Paese a 8 anni di distanza dall’ultimo concerto.

GLI ALTRI APPUNTAMENTI DELL’I-DAYS 2023

La line up dell’I-Days di Milano, oltre a Liam Gallagher e ai Black Keys, include anche Paolo Nutini, Florence+The Machine e gli Imagine Dragons. Nomi di altissima caratura che rendono l’evento di Milano forse uno dei più interessanti del panorama europeo dell’estate 2023. I biglietti potranno essere acquistati dal prossimo 6 dicembre sul sito TicketOne e saranno in vendita anticipata su LiveNation a partire dal 5.