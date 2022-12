Tananai annuncia il concerto al Mediolanum Forum di Milano l’8 maggio 2023

Cambio data e location per il concerto del cantante, originariamente programmato al Fabrique

Tananai può essere considerato uno dei cantanti rivelazione del 2022 che sta ormai volgendo al termine. Paradossalmente, la debacle del festival di Sanremo, al quale è arrivato ultimo, è stata quasi la sua fortuna. Il cantante, infatti, è riuscito a ironizzare su quanto accaduto, attirando a sé le simpatie dei social e degli utenti, che l’hanno preso sotto la loro ala protettrice e lanciato, facendogli conquistare ottime posizioni delle classifiche di vendita e di ascolto streaming. Nella sua volata al successo in questo 2022 ha inciso senz’altro anche una coalizione artistica con Fedez, del quale Tananai è molto amico. I due con Mara Sattei, hanno lanciato il brano La dolce vita che è diventato un tormentone dell’estate.

Il successo di Tananai si misura anche con lo spostamento della data di Milano, che inizialmente si sarebbe dovuta tenere al Fabrique e che, probabilmente per una questione di spazio e di richiesta di biglietti, è stata spostata nel più ampio spazio del Mediolanum Forum di Assago.

TANANAI IN CONCERTO A MILANO

Nei giorni scorsi era stato annunciato il tour 2023 di Tananai, che per il momento conta cinque date da nord a sud. Tra queste era inclusa anche quella di Milano, il 18 maggio al Fabrique. Tananai aveva scelto uno dei locali storici milanesi per il concerto nella sua città ma qualcosa poi è cambiato e il cantante ha annunciato che il concerto al Fabrique è stato annullato e che, al suo posto, ce ne sarebbe stato un altro al Mediolanum Forum di Assago alle porte di Milano, una location molto più ampia in cui sarà possibile vendere molti più biglietti per soddisfare le richieste del pubblico. Ovviamente, è cambiata anche la data, che ora è l’8 maggio 2023. Chi aveva già acquistato i biglietti potrà utilizzarli per il Mediolanum Forum di Assago, invece per acquistare i biglietti della nuova location sarà necessario aspettare ancora qualche giorno, quando verranno aperte le vendite.

LE ALTRE DATE DEL RAVE, ECLISSI LIVE TOUR 2023

Il debutto di Tananai per il suo tour è fissato per il 5 maggio a Napoli alla Casa della Musica – Federico I. Successivamente, il cantante è atteso a Roma, all’Atlantico, il 6 maggio. Dopo una breve pausa, il 10 maggio suonerà alla TuscanyHall Teatro di Firenze e poi il 13 maggio al Gran Teatro Geox di Padova.