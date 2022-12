Gli Anelli del Potere, lascia l’attore che ha interpretato Adar. I nuovi ingressi nel cast

Come riportato da Variety, Sam Hazeldine sarà Adar al posto di Joseph Mawle, nel cast anche Gabriel Akuwudike, Yasen ‘Zates’ Atour, Ben Daniels, Amelia Kenworthy, Nia Towle e Nicholas Woodeson

Al via la produzione della seconda stagione della serie Il Signore degli Anelli: Gli Anelli del Potere. Variety ha annunciato nuovi dettagli sulla produzione Prime Video (visibile anche su Sky Q e tramite la app su Now Smart Stick) che vedrà l’abbandono di un attore e l’arrivo di altri.

IL SIGNORE DEGLI ANELLI: GLI ANELLI DEL POTERE, LE NOVITÀ DEL CAST

Come riportato dal magazine, Joseph Mawle (in foto) non interpreterà più Adar nei nuovi episodi, ma al suo posto ci sarà Sam Hazeldine.

Parallelamente, sette nuovi attori entreranno a far parte del cast, ovvero Gabriel Akuwudike, Yasen ‘Zates’ Atour, Ben Daniels, Amelia Kenworthy, Nia Towle e Nicholas Woodeson.

Vernon Sanders, Head of global television for Amazon Studios, ha dichiarato: “Dal suo debutto Il Signore degli Anelli: Gli Anelli del Potere ha riunito il pubblico per vivere la magia e la meraviglia della magnifica Terra di Mezzo di J.R.R. Tolkien“.

In attesa della data di uscita dei nuovi episodi, Prime Video (visibile anche su Sky Q e tramite la app su Now Smart Stick) ha pubblicato il backstage della prima stagione mostrandone la realizzazione in otto episodi speciali: dalle tecnologie utilizzate ai panorama mozzafiato che hanno fatto da sfondo alle avventure dei protagonisti.