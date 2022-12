Dune 2, Timothée Chalamet mostra una foto dal set del sequel

Lo scatto dell’attore ha ottenuto più di un milione e mezzo di like su Instagram

Cresce la curiosità per il nuovo film di Denis Villeneuve. Timothée Chalamet ha condiviso una foto sul suo profilo Instagram da quello che sembrerebbe essere il set di Dune 2.

DUNE 2, LA FOTO DAL BACKSTAGE

Dune è tra i recenti grandi successi della settima arte. Il film ha riscosso ottimi consensi grazie agli oltre 400 milioni di dollari al botteghino internazionale e ai numerosi riconoscimenti, tra i quali sei trionfi alla novantaquattresima edizione degli Academy Awards nelle categorie Miglior fotografia, Miglior colonna sonora, Miglior montaggio, Miglior sonoro, Miglior scenografia e Migliori effetti speciali.

Timothée Chalamet, protagonista del film, ha sorpreso i fan condividendo una foto dal set di Dune 2.

L’immagine ha velocemente attirato l’attenzione del pubblico collezionando numerosi commenti e ricevendo più di un milione e mezzo di like in meno di ventiquattro ore.

Il sequel della pellicola potrà contare su un cast corale composto da grandi nomi di Hollywood, tra i quali Rebecca Ferguson, Zendaya, Josh Brolin, Florence Pugh, Christopher Walken, Austin Butler e DaveBautista.

Quest’ultimo ha mostrato il suo nuovo look per le riprese del film con uno scatto su Instagram in cui è apparso senza barba.