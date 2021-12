Spider-Man: No Way Home, lunedì 6 dicembre via alle prevendite in Italia

Lunedì prossimo, 6 dicembre, partono anche in Italia le prevendite dei biglietti per il cinema di Spider-Man: No Way Home. L’ha annunciato l’account ufficiale di Sony Pictures Italia, che formalmente produce il film, anche se grazie a una partnership con Disney fa parte a tutti gli effetti del Marvel Cinematic Universe. Il debutto nelle sale, ricordiamo, è previsto in Italia per mercoledì 15 dicembre.



