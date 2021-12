Scene da un matrimonio, 2° stagione e conduzione: parla Anna Tatangelo

In una nuova intervista la cantante tira le somme del suo primo vero programma da conduttrice, con qualche anticipazione sul futuro

In una recente intervista esclusiva concessa a Francesco Canino di Panorama, Anna Tatangelo ha raccontato la sua prima vera esperienza da conduttrice. Il prossimo 4 dicembre andrà infatti in onda su Canale 5 l’ultima puntata di Scene da un matrimonio, un “people show” incentrato sulle storie di alcune coppie in preparazione al giorno più bello della loro vita.

Nella chiacchierata con il magazine, parlando della trasmissione, Anna Tatangelo ha avuto la possibilità di raccontarci le sue emozioni e tutte le lezioni che ha imparato. In questo percorso, la cantante di Sora ha per esempio capito quanta profondità possa arrivare dalla provincia e anche quanto l’Italia sia meno stanca di quello che si potrebbe pensare. Ma non solo. Scene da un matrimonio per Anna Tatangelo è stata anche la possibilità di scoprire quanto gli italiani, ancora oggi, credono nel sacramento delle nozze. E questo in barba a tutti quelli che credono ancora che “siamo solo il paese dei divorzi”.

Ma ciò che più è interessante di questa intervista sono senza ombra di dubbio le anticipazioni su una eventuale seconda stagione. La domanda che si stanno facendo in molti è infatti: Scene da un matrimonio verrà rinnovato? E se sì, ci sarà di nuovo Anna Tatangelo alla conduzione? Ecco come ha risposto l’artista:

“So che i casting sono aperti, ma non posso ufficializzare una decisione non presa. Sono felicissima di questa esperienza e ora devo riprendere in mano la parte musicale della mia carriera.”

Nella stessa intervista, fra le altre cose, Anna Tatangelo ha anche parlato più nello specifico della conduzione tv. Dopo questa esperienza, al di là di Scene da un matrimonio, la cantante sogna infatti di avere un one-woman show tutto suo. Qui sotto le sue dichiarazioni a riguardo:

“Sogno uno show tutto mio, in cui dimostrare che sono cresciuta professionalmente, che posso cantare, presentare e anche ballare, una passione che coltivo da qualche tempo.”

E per quanto riguarda il Festival di Sanremo, invece? Da diverso tempo si vocifera che la Tatangelo sarebbe stata contattata da Amadeus per una co-conduzione della kermesse, ma che cosa c’è di vero? A riguardo l’artista ha tenuto a sottolineare che non c’è mai stato nessun contatto, ma che in occasione del suo ventennale di carriera sarebbe bellissimo poter unire due fra le sue più grandi passioni, la musica e la conduzione.

Un’ultima curiosità: Anna Tatangelo ha confermato anche che la relazione con Livio Cori procede a gonfie vele. Se qualche mese fa aveva dichiarato di stare bene adesso ha sottolineato di stare “benissimo”.

Gossipetv.com