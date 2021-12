Rete 4, domani nuovo appuntamento con “Dalla parte degli animali”

L’avevamo visto alle prese con “animali politici” di tutte le specie, alcuni strani e un po’ aggressivi. Ma Bruno Vespa ama anche gli animali propriamente detti e in particolare la cagnolina Zoe, la sua “amata disperazione”. Se volete curiosare in casa del famoso giornalista e conoscere Zoe l’appuntamento è per domani con la nuova puntata di “Dalla parte degli animali”, la trasmissione ideata e condotta dall’on. Michela Vittoria Brambilla, in onda su Rete4 alle 10 e 50, in replica la domenica alle 15.20 su La5 e il lunedì alle 15,30 sempre su Rete4, l’unico format pensato per trovar casa agli animali abbandonati, una trasmissione che scioglie i cuori davanti all’innocenza dei tanti piccoli amici in cerca di una nuova famiglia. Due oche, due cani, un pappagallo e una gazza: benvenuti nella famiglia allargata della giovane Raffaella. Nello studio-cascina, tra cielo ed erbe, daranno bella prova di sé le eroine a quattro zampe dell’Unità cinofila della Cri, addestrate per salvare vite umane tra le macerie.



Tutti diversi, ma vanno tutti d’amore e d’accordo in casa di Raffaella! Le immagini che ci regaleranno i suoi amici di pelo e di penne sono davvero divertenti! Oche e cani giocano insieme, mentre Pirata, il pappagallo, si accomoda, invece che sull’albero maestro, sulla testa della sua amica umana. Bellissime le prodezze della squadra cinofila della Croce rossa. Una curiosità: è un team tutto al femminile, cagnoline e conduttrici. Femmina è anche Zoe, dispettosa e un po’ viziata, l’amore segreto del serioso Bruno Vespa che si dichiara, a sorpresa, un “giocherellone”. Tanti gli animali che cercano un nuovo inizio. Ci sono Rita e George, due caviette bionde di sette mesi con musetti simpaticissimi. Diamo una casa a Esteban, un gattino di venti giorni, un lottatore che, abbandonato dalla sua mamma, ha miagolato tanto da farsi udire e salvare. C’è anche Pablo, con una vita da dimenticare dietro alle spalle. Donategli una possibilità! E poi Sally, mamma di quattro cagnolini: tutti cercano casa. Per l’adozione del cuore, incontreremo Guido, un cagnolotto ammalato di dermatite che ha bisogno di tante cure e di tanto amore. Eccoci all’adozione live, uno dei momenti clou della trasmissione, assisteremo al dolce incontro tra Eliana e la graziosa cagnetta Lady, una signora di una certa età con elegantissime frezze bianche.

Come ogni domenica toccherà alla piccola Stella dare il benvenuto ai telespettatori nel fantastico mondo degli animali selvatici dove incontreremo due volpacchiotti allegri e furbissimi, Nick e Little John, salvate dai volontari del Cras Stella del Nord della Lega italiana per la Difesa degli Animali e dell’Ambiente. Un’ottima occasione per contestare l’orribile pratica della caccia in tana e mostrare invece, in tutta la loro bellezza, questi magnifici abitanti del bosco. La parola adesso a Lucky, che ci presenterà un buffo “ingegnere dentuto”, il castoro, e il caso di Red, un segugio color ruggine con zampine e mento bianchi, di cui si sono perdute le tracce a Cave, nel Lazio. Ludovica, la sua amica umana, lo aspetta con ansia. Attenti!

“Dalla parte degli animali”, attraverso la televisione, arriva nelle case di tutti gli italiani per promuovere le adozioni, combattere la vergognosa piaga del randagismo e diffondere tra gli italiani la cultura del possesso responsabile. Protagonisti del programma sono gli animali che vivono nei rifugi. Grazie alla vetrina televisiva, cani, gatti, e tanti altri animali, riescono a trovare il calore di una casa, l’amore di una famiglia e, in poche parole, il posto che meritano. E’ una trasmissione a cura di Carlo Gorla, per la regia di Fabio Villoresi, realizzata in collaborazione con la Lega Italiana Difesa Animali e Ambiente (LEIDAA).