Matrix Resurrections sarà più divertente degli originali

Secondo una recente intervista con EW, i fan di Matrix Resurrections dovrebbero prepararsi per un nuovo capitolo del franchise più apertamente divertente. Jessica Henwick, che interpreta il nuovo personaggio Bugs in Matrix Resurrections, afferma che il progetto persegue un “nuovo tono” che lo rende più “gioioso” rispetto ai suoi predecessori, e Keanu Reeves sembra concordare.

L’attore canadese è stato “colpito da quanto umorismo c’è in esso”, ma rassicura i fan che non si allontanerà troppo dallo stile degli originali: Sta lanciando di nuovo il guanto di sfida per Matrix; è super intelligente, brillante, pieno di suspense e divertente. Ha dichiarato Reeves. Chissà cosa ci sarà da aspettarsi!



Matrix Resurrections vedrà nel cast il ritorno di Keanu Reeves, Carrie-Ann Moss e Jada Pinkett-Smith al fianco delle new entry Yahya Abdul-Mateen II, Neil Patrick Harris, Jonathan Groff, Jessica Henwick, Toby Onwumere e Christina Ricci. L’uscita nelle sale è fissata per il 22 dicembre 2021. Il nuovo capitolo del franchise sarà diretto da Lana Wachowski. La sceneggiatura del film è stata firmata a sei mani con Aleksandar Hemon e David Mitchell.



