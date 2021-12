Gabriele Rossi e Lorenzo Licitra sono fidanzati: la conferma ufficiale

L’attore e l’ex vincitore di X-Factor (ha sconfitto i Maneskin) raccontano la relazione lunga di anni e la convivenza

Lorenzo Licitra, l’artista che ha battuto i Maneskin a X-Factor, è il nuovo fidanzato di Gabriele Rossi. Lo conferma, per la prima volta in maniera ufficiale, proprio l’attore durante la trasmissione Oggi è un altro giorno, su Rai Uno: «Siamo insieme da due anni, quasi, viviamo insieme». Dopo aver ricevuto un video dal fidanzato, sempre in diretta, ha continuato il racconto di com’è nata la relazione tra i due, nell’epoca post-Garko: «Gli scrissi un messaggio proprio quando vinse X-Factor». All’epoca, però, aggiunge, non era il desiderio di un flirt ma solo un complimento spontaneo. Da lì hanno preso un caffè, che poi sono diventati due e piano piano hanno creato un legame profondo che dura tuttora.

Sul profilo Instagram dell’artista, però, non ci sono tracce del compagno siciliano: Rossi condivide principalmente selfie o fotografie in solitaria, spesso in posa, o scatti dei suoi progetti. Anche quando, qualche giorno fa, la coppia ha partecipato insieme all’anteprima milanese di House of Gucci (al cinema dal 16 dicembre con Lady Gaga), sul red carpet hanno posato singolarmente e non hanno postata alcuna foto a due.



Evidentemente, però, i due sono stufi del gossip e si sentono finalmente pronti ad uscire allo scoperto per vivere in serenità questo rapporto. Gli indizi, per chi li ha voluti cogliere, erano tutti lì: stessi eventi, stesse immagini, ma mai insieme.

Lorenzo (30 anni) e Gabriele (33 anni), ad esempio, nel 2020 hanno partecipato alle seconde nozze di Nicoletta Mantovani (prima sposata con Luciano Pavarotti) postando contemporaneamente gli scatti-ricordo, ma mai finora era arrivata l'ufficialità della relazione. Alla vigilia del nuovo album, il cantante si sente pronto a fare il passo successivo o a dare una svolta e così, dopo essersi allontanato dai profili online, torna in punta di piedi sotto i riflettori.

Chissà se d’ora in poi questi riservatissimi artisti non decidano di condividere con i fan qualcosa in più della convivenza o della quotidianità condivisa. Nel frattempo, però, sui social fioccano messaggi di congratulazioni e auguri.

