Warner Bros. e HBO Max, accordo per l’uscita contemporanea dei film anche in streaming

La Warner Bros. ha annunciato che tutto il suo catalogo di film in programma per il 2021 andrà in programmazione, oltre che nelle sale, anche su HBO Max. Una decisione che segue quella a proposito di “Wonder Woman 1984” che atterrerà sulla piattaforma di streaming a Natale, nello stesso momento in cui arriverà anche in quei cinema ancora aperti in alcuni Stati nonostante le restrizioni imposte altrove dalla pandemia. La decisione di Warner ha provocato il crollo in borsa dei titoli delle società che gestiscono catene di sale cinematografiche: Cinemark ha perso più del 21%, Imax il 7.3% e Marcus Corporation più dell’11%.



Nei prossimi dodici mesi dunque la doppia uscita interesserà l’intera lista di nuovi film, tra questi l’annunciato Matrix 4, il remake di Dune firmato da Denis Villeneuve, il prequel dei Sopranos intitolato The Many Saints of Newark e The Suicide Squad. Tutti i titoli dopo l’uscita resteranno disponibili sulla piattaforma per un mese, poi resteranno in programmazione soltanto nei cinema.

Repubblica.it