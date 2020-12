Oggi inizia il “Sottodiciotto Film Festival & Campus”

Il film di animazione “Calamity.Une Enfance de Martha Jane Cannary”, diretto da Rémi Chayé inaugurerà la 21* edizione del “Sottodiciotto Film Festival & Campus”, in programma da oggi all’8 dicembre, intitolata “My families”, totalmente online, e dedicata alla pluralità dei nuclei affettivi e parentali che convivono nella società contemporanea.

Gli eventi del Festival iniziano già dal pomeriggio con la cerimonia di premiazione del Concorso nazionale dei prodotti audiovisivi realizzati dalle Scuole. Nella sezione competitiva del Festival sono quest’anno 175 i cortometraggi finalisti in lizza per aggiudicarsi i tre premi ufficiali, riservati al miglior audiovisivo realizzato dalle Scuole d’Infanzie e Primarie, dalle Scuole Secondarie di I grado e dalle Scuole Secondarie di II grado. A questi si aggiungono tre ulteriori riconoscimenti: la Targa CIAS, il Premio UNICEF e il Premio Kappa. La cerimonia di premiazione, a cui interverranno in collegamento rappresentanti delle classi vincitrici e delle giurie, sarà preceduta dalla proiezione di “Come si scrive ti amo in coreano” diretto da Giovanni Piperno.