Detto Fatto, Bianca Guaccero: “Ho solo un capezzolo…”

Nell’ultima puntata di Detto Fatto, Jonathan Kashanian ha rivelato un retroscena sulla puntata di lunedì 2 dicembre, in cui aveva analizzato il seno di Bianca Guaccero.

“Mi hanno massacrato per i capezzoli di Bianca Guaccero“, ha detto Jonathan che però è stato interrotto dalla conduttrice: “In verità ne ho solo uno“. Una affermazioni che ha lasciato esterrefatti sia il pubblico in studio che lo stesso Kashanian. La Guaccero poi ha accollato a Kashanian la colpa di aver mostrato le sue mutandine in televisione, riservando così un altro siparietto: “Chiedo scusa, ma io solitamente sono molto più seria. È colpa sua se faccio questi giri. Devo dire grazie a Jonathan se ogni volta finisco su tutti i blog”, ha aggiunto Bianca.

