Canale 5, al via la seconda stagione di “All Together Now”

La musica e il divertimento ancora protagonisti su Canale 5. Da stasera torna in prima serata sulla rete ammiraglia Mediaset, “All Together Now”. Alla guida dello show musicale, prodotto da Endemol Shine Italy, Michelle Hunziker con J-Ax, nelle vesti di capitano dell’incredibile giuria, composta da 100 personaggi.

Infatti, a giudicare le performance dei concorrenti, scelti dal direttore artistico e regista Roberto Cenci, c’è un Muro Umano di cantanti, esperti del mondo della musica e volti noti dello spettacolo.

La temibile giuria valuta e commenta a microfoni aperti e senza freni la presentazione, il look, la simpatia e, naturalmente, l’esibizione canora degli aspiranti cantanti. Solo chi riesce a entusiasmare ed emozionare il Muro ha la possibilità di proseguire il suo percorso ad “All Together Now”. Ogni volta che un giudice si alza e canta, attribuisce il proprio voto al concorrente. Ottiene il punteggio maggiore chi riesce a coinvolgere il maggior numero di giudici e chi raggiunge quota 100 accede direttamente alla finale.

Immancabili grandi ospiti: Iva Zanicchi, Anna Tatangelo, Benji&Fede, Cristiano Malgioglio e tanti altri.