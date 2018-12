Stasera, Rai Movie trasmetterà il film “Mai stati uniti”

Cinque persone che non si sono mai incontrate prima, ma che scoprono casualmente di avere lo stesso padre, sono le protagoniste di “Mai Stati Uniti”, commedia di Carlo Vanzina, in onda stasera alle 21.10 su rai Movie. Angela (Ambra Angiolini), Carmen (Anna Foglietta), Nino (Ricky Memphis), Dario (Vincenzo Salemme) e Michele (Giovanni Vernia) hanno vite complicate e personalità nevrotiche, ma devono intraprendere un viaggio tutti insieme negli Usa, per spargere le ceneri del defunto e sconosciuto genitore in un lago in Arizona. È la condizione per incassare l’eredità, nonché l’occasione per conoscersi e scoprire questa nuova e un po’ insolita famiglia.