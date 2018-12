La figlia di Giancarlo Magalli in ospedale: “Forse una malattia infettiva”

A farlo sapere è stata lei stessa tramite i suoi profili social: “A una diagnosi purtroppo ancora non si è arrivati”

Sono ore di forte apprensione queste per la figlia di Giancarlo Magalli, la ragazza infatti si trova all’ospedale Gemelli di Roma da lunedì. La 24enne ha fatto sapere tramite i suoi profili social di essere in ospedale. Michela si mostra con una mascherina al volto e una flebo attaccata al braccio. Ma cosa le è successo? Neanche lei e i medici lo sanno con certezza.”Grazie dal cuore a tutti quelli che hanno dedicato un minuto per mandarmi un messaggio di conforto in questo periodo non proprio dei migliori, per non dire di merda -scrive l’influencer -. Se non sono stata attiva e non lo sarò in questi giorni sapete perché”. Michela si sta sottoponendo a tutti gli accertamenti del caso, ma i medici ancora non si sbilanciano: “A una diagnosi purtroppo ancora non si è arrivati. Potrebbe essere una malattia esantematica o una infettiva, un virus come quello di epsteinbarr, la linfomonocitosi adenopatica infettiva o che ne so io. Dita incrociate per me”.

Anna Rossi, ilgiornale.it