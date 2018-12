I Manetti Bros girano ‘Diabolik’

L’annuncio alle Giornate Professionali di Sorrento

Sarà ‘Diabolik‘ il prossimo film dei Manetti Bros, adattamento del celebre fumetto italiano creato dalle sorelle Giussani negli anni ’60. L’annuncio è stato dato alle Giornate professionali del cinema di Sorrento da Paolo Del Brocco, ad di Rai Cinema, nel corso della presentazione del listino 2019 di 01 Distribution.”E’ un progetto al quale i Manetti stanno lavorando da due anni – ha detto Del Brocco alla platea degli esercenti presentando un brevissimo contributo sullo schermo con il titolo del film – e non diremo altro per molto tempo”. I registi romani di ‘Ammore e malavita‘ e dell’Ispettore Coliandro per la televisione sono dei grandi appassionati di fumetti.

Ansa